بسبب أزمة الشناوي.. هل طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب أمام جنوب أفريقيا؟

حسم محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الجدل الدائر حول موقف القلعة الحمراء من معسكر منتخب مصر الحالي وما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية مطالبة النادي بإعفاء لاعبيه من المشاركة مع الفراعنة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا.

وترددت أنباء عن وجود اتجاه داخل الأهلي للتدخل من أجل إعادة لاعبيه من معسكر المنتخب خاصة في ظل ارتباط الفريق الأحمر بعدد من الارتباطات المهمة خلال الفترة المقبلة إلا أن تصريحات الدماطي جاءت لتوضح موقف النادي بشكل مباشر وتنهي حالة الجدل حول هذا الملف.

هل طلب الأهلي عودة لاعبيه من المنتخب؟

وأكد محمد الدماطي أن الأهلي لم يطلب عودة لاعبيه من معسكر منتخب مصر مشددًا على أن النادي لا يفكر في اتخاذ مثل هذه الخطوة وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي إن النادي يساند جميع لاعبيه الموجودين مع المنتخب بالتوازي مع دعمه الكامل لمصلحة منتخب مصر مؤكدًا أن موقف القلعة الحمراء واضح في هذا الملف.

وأضاف أن اتحاد الكرة استوعب الرسالة التي وجهها الأهلي من خلال بيانه الأخير في إشارة إلى الأزمة التي نشبت خلال الفترة الماضية والتي كان محمد الشناوي أحد أطرافها.

الأهلي يفرق بين أزمته والمنتخب

وتأتي تصريحات الدماطي لتؤكد أن الأهلي لا يرغب في خلط أزماته أو تحفظاته مع مصلحة المنتخب الوطني خاصة أن الفريق يستعد لخوض مباريات مهمة على المستوى المحلي خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا سابقًا على خلفية تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن محمد الشناوي وهو البيان الذي أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري.

ورغم التصعيد الذي صاحب الأزمة فإن موقف الأهلي المعلن حاليًا هو استمرار دعم المنتخب ولاعبيه وعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها التأثير على استعدادات الفراعنة أو برنامج الجهاز الفني.

ماذا قال الدماطي عن محمد الشناوي؟

وتحدث الدماطي أيضًا عن محمد الشناوي مؤكدًا أن الحارس يمثل قيمة كبيرة داخل النادي الأهلي وأن ما قدمه خلال السنوات الماضية يجعله أحد أبرز اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي إن الشناوي ضحى كثيرًا من أجل النادي خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى مشاركته في العديد من البطولات الكبرى من بينها كأس العالم مرتين ودورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم للأندية.

وشدد الدماطي على أن الأهلي لا يحتاج إلى الحديث كثيرًا عن قيمة الشناوي مؤكدًا أن الحارس أصبح لاعبًا تاريخيًا داخل النادي.

وتعكس هذه التصريحات تمسك الأهلي بمكانة حارسه خصوصًا بعد الجدل الذي أثارته تصريحات حسام حسن بشأن أسباب استبعاد الشناوي من قائمة المنتخب في معسكر سبتمبر.

وماذا عن ودية جنوب أفريقيا؟

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج إعداد الفراعنة للارتباطات المقبلة.

وكان المنتخب قد بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بالتعادل السلبي أمام أنغولا قبل أن يستعد لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات.

وتأتي ودية جنوب أفريقيا ضمن برنامج المنتخب خلال فترة التوقف فيما يظل موقف عدد من اللاعبين من المشاركة في المباراة محل متابعة خاصة مع ارتباط الأندية باستحقاقاتها المحلية والقارية.

لكن حتى الآن لا يوجد في تصريحات الأهلي ما يشير إلى وجود طلب رسمي لإعفاء لاعبيه من المباراة الودية.