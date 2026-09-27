البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجهة نظره بشأن التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حول محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أحمد شوبير أن حسام حسن كان يقصد، عند استخدامه كلمة «منتهي»، الإشارة إلى الفترة التي ابتعد خلالها محمد الشناوي عن الملاعب بسبب الإصابة، مؤكدًا أن الكلمة نفسها لم تكن مناسبة، وكان من الأفضل عدم استخدامها.

وقال شوبير إن الشناوي تعرض لإصابة في الكتف وخضع لعملية جراحية، قبل أن يغيب عن الملاعب لمدة وصلت إلى نحو خمسة أشهر، ولم يشارك خلالها حتى في مباراة ودية.

وأشار شوبير إلى أن عودة محمد الشناوي جاءت في توقيت كانت فيه المنافسة قوية على حراسة مرمى المنتخب، موضحًا أن أول مباراة في التصفيات كانت أمام بوركينا فاسو.

وأضاف أن مصطفى شوبير كان يشارك بصورة منتظمة مع الأهلي في مختلف البطولات خلال تلك الفترة، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى إمكانية اعتماده أساسيًا مع منتخب مصر.

لكن حسام حسن، وفقًا لتفسير شوبير، قرر الاعتماد على عنصر الخبرة واختار محمد الشناوي لحراسة مرمى المنتخب، وهو ما كان يقصده من حديثه.

وأكد شوبير أن حسام حسن تحدث بعد ذلك لفترة عن تقديره واحترامه لمحمد الشناوي، لكن ذلك لا يغير من وجهة نظره بشأن استخدام كلمة «منتهي».

وأوضح: «هتقولي إنه قعد يتكلم دقيقة كاملة بعدها تقدير واحترام للشناوي، هقول موافقك، لكن الكلمة متنفعش».

وتطرق شوبير إلى رد فعل النادي الأهلي، موضحًا أن النادي كان من حقه الدفاع عن أحد نجومه، خاصة أن محمد الشناوي يمثل قيمة كبيرة داخل الفريق والمنتخب.

وأشار إلى أن رد فعل الأهلي تجاه تصريحات حسام حسن كان عنيفًا، لافتًا إلى أن بيان النادي كان جاهزًا عقب المباراة مباشرة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن توقيت صدور بيان الأهلي ربما جاء بشكل متسرع قليلًا، وهو ما ساهم في زيادة حدة الأزمة وإشعال الخلاف بدلًا من تهدئته.