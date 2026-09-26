توثيق «الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية» على مواقع التواصل الاجتماعي

استكملت جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية إجراءات توثيق صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الأزهر الشريف لتنظيم وتطوير حضوره الإعلامي والرقمي، وتعزيز موثوقية منصاته الرسمية، بما يضمن وصول الأخبار والمعلومات والبيانات الصادرة عن المناطق إلى الجمهور عبر مصادر رسمية معتمدة.

تطوير منظومة التواصل الرقمي

ويأتي توثيق الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية ضمن خطة المركز الإعلامي للأزهر الشريف لتنظيم وتطوير منظومة التواصل الرقمي بالمناطق، ورفع كفاءة الأداء الإعلامي، بما يسهم في الحد من الصفحات غير الرسمية أو غير المصرح لها، ويُمكّن الطلاب وأولياء الأمور والعاملين وجمهور المتابعين من التعرف بسهولة إلى الحسابات الرسمية المعتمدة لكل منطقة.

خطوة مهمة نحو تنظيم الحضور الرقمي

وأكد عباس سعيد عبد المطلب، مدير عام الإعلام بالأزهر الشريف، أن توثيق صفحات جميع المناطق الأزهرية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الحضور الرقمي للأزهر، وتعزيز موثوقية منصاته الرسمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير المحتوى الرقمي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الصفحات الرسمية للمناطق والمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

تطوير الاتصال المؤسسي

وقال مدير عام الإعلام: «إن توثيق الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية لا يقتصر على إثبات هويتها الرقمية، وإنما يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تنظيم وتطوير الاتصال المؤسسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمان وصول الأخبار والمعلومات إلى الجمهور من خلال منصات رسمية موثوقة».

تعزيز تكامل الرسالة الإعلامية للأزهر الشريف

وأضاف: «نؤكد أهمية التزام جميع الصفحات الرسمية بالمعايير الإعلامية والتحريرية المعتمدة، والتنسيق المستمر فيما بينها، بما يعزز تكامل الرسالة الإعلامية للأزهر الشريف، ويعكس حضوره المؤسسي على المنصات الرقمية».

ودعا مدير عام الإعلام بالأزهر الشريف جمهور المتابعين إلى الاعتماد على الصفحات الرسمية الموثقة للمناطق الأزهرية، باعتبارها مصدرًا معتمدًا للحصول على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية والأنشطة والخدمات التي تقدمها المناطق الأزهرية.