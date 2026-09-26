وظائف التضامن الاجتماعي 2026 .. الشروط والأوراق وموعد التقديم

تطرح بوابة الوظائف الحكومية حاليًا 3 وظائف شاغرة في مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، تشمل وظائف مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير الإدارة الاستراتيجية، مع تحديد الشروط والمستندات المطلوبة لكل وظيفة، ويستمر استقبال الطلبات حتى 5 أكتوبر 2026، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة يدويًا وفق الإجراءات والضوابط المحددة.

وتأتي الوظائف المعلنة في إطار دعم الجهاز الإداري للدولة بالكفاءات المؤهلة التي يمكنها المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات، بينما حددت الجهة المعنية لكل وظيفة طبيعة المهام والمؤهلات والمهارات المطلوبة، إلى جانب المستندات التي يجب تجهيزها قبل التقديم.

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ما الوظائف الحكومية المتاحة في مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية؟

تتضمن الوظائف الحكومية المعلنة وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووظيفة مدير إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى وظيفة مدير الإدارة الاستراتيجية، وتختلف طبيعة المهام والشروط المطلوبة بحسب كل منصب.

وتتطلب الوظائف المعلنة تجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها باليد، مع الالتزام بموعد التقديم المحدد، والذي يستمر حتى 5 أكتوبر 2026.

ما شروط وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي؟

تستهدف وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي تطوير منظومة المعلومات الرقمية داخل المديرية، من خلال إنشاء قواعد بيانات وأنظمة وبرامج إلكترونية تساعد متخذي القرار على أداء مهامهم بكفاءة.

ويشترط لشغل الوظيفة الحصول على مؤهل عالٍ في تخصص علوم الحاسب الآلي، إلى جانب توافر مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، فضلًا عن المعرفة بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.

وتتطلب إجراءات التقديم إعداد 7 ملفات، بواقع أصل و6 صور، إلى جانب 7 صور شخصية مدون عليها الاسم، على أن يحتوي كل ملف على طلب موجه إلى محافظ الغربية، وبيان حالة وظيفية حديثًا معتمدًا ومختومًا يشمل البيانات الأساسية والتقارير الوظيفية والجزاءات والإجازات.

كما تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي السارية والمختومة، وصحيفة الحالة الجنائية الموجهة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بمديرية التنظيم والإدارة بالغربية، ويستمر استقبال الطلبات حتى 5 أكتوبر 2026 بمقر التقديم المحدد.

ما شروط وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية؟

تشمل الوظائف الحكومية المعلنة أيضًا وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وتختص الوظيفة بتطوير استراتيجيات الموارد البشرية، ومتابعة خطط تنمية المواهب والمزايا الوظيفية، إلى جانب متابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير والمقترحات.

ويشترط للمتقدم الحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل، مع امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته، ومعرفة إحدى اللغات الأجنبية، والإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، فضلًا عن القدرة على الإشراف والتحفيز.

ويقدم المتقدم طلبًا باسم محافظ الغربية، مرفقًا بـ7 ملفات، بواقع أصل و6 صور، بالإضافة إلى 7 صور شخصية مدون عليها الاسم، وبيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم.

كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي السارية والمختومة من الجهتين، على أن يتم تسليم الأوراق باليد حتى 5 أكتوبر 2026 بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالغربية.

ما مهام وظيفة مدير الإدارة الاستراتيجية؟

تتضمن الوظائف المطروحة أيضًا منصب مدير الإدارة الاستراتيجية، حيث تتولى الوظيفة إعداد الخطة الاستراتيجية للمديرية وفق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع برامج التنفيذ ومؤشرات الأداء، ومتابعة تقييم النتائج، بالإضافة إلى إعداد خطط مواجهة الأزمات والمخاطر المحتملة.

وتأتي طبيعة الوظيفة في إطار العمل على إعداد الخطط الاستراتيجية ومتابعة نتائج تنفيذها، إلى جانب التعامل مع الأزمات والمخاطر المحتملة من خلال الخطط المخصصة لذلك.

ما شروط التقديم على وظيفة مدير الإدارة الاستراتيجية؟

يتطلب شغل وظيفة مدير الإدارة الاستراتيجية قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، وهو المستوى الأول ب داخل الجهاز الإداري للدولة.

كما تشمل شروط الوظيفة إجادة استخدام الحاسب الآلي، ومعرفة إحدى اللغات الأجنبية، والإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.

ويتعين على المتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم، والتي تشمل طلبًا موجهًا لمحافظ الغربية، و7 ملفات، بواقع أصل و6 صور، وبيان حالة وظيفية حديثًا معتمدًا ومختومًا، و7 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية والمختومة من الجهتين.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التضامن الاجتماعي بالغربية؟

تختلف بعض المستندات بحسب الوظيفة، إلا أن الإعلان يتضمن مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب تجهيزها عند التقدم، وفي مقدمتها طلب موجه إلى محافظ الغربية، و7 ملفات بواقع أصل و6 صور، و7 صور شخصية مدون عليها الاسم.

وتشمل المستندات كذلك بيان الحالة الوظيفية الحديث المعتمد والمختوم، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية والمختومة، بينما تتضمن مستندات وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي صحيفة الحالة الجنائية الموجهة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بمديرية التنظيم والإدارة بالغربية.

ما آخر موعد للتقديم على وظائف التضامن الاجتماعي بالغربية؟

حددت الجهة المعنية 5 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء استقبال طلبات التقديم على الوظائف المعلنة، وتشمل الوظائف مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير الإدارة الاستراتيجية.

ويتعين على المتقدمين الالتزام بتقديم المستندات باليد وفق الإجراءات المحددة، مع استيفاء الأوراق المطلوبة لكل وظيفة قبل انتهاء الموعد المقرر في 5 أكتوبر 2026.

وتتيح الوظائف المعلنة للراغبين في شغل المناصب القيادية والإشرافية بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية فرصة للتقدم وفق الشروط والضوابط المحددة، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف طبيعة كل وظيفة والمتطلبات المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بالمؤهل والخبرات والمهارات والمستندات المطلوبة.