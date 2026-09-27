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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إزاى تعالجي الشعر الجاف في المنزل .. اعرفي الطريقة

الشعر
الشعر
اسماء محمد

يحدث الشعر الجاف بسبب الحرارة أو عند فقدان الرطوبة أو عدم احتفاظ الشعر بها، ما يجعله يبدو باهتًا ومجعدًا وهشًا.

تتعدّد أسباب جفاف الشعر، ومنها الطقس الجاف وأشعة الشمس، وكثرة غسل الشعر، واستخدام أدوات التصفيف الحرارية، والمواد الكيميائية القاسية.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث إليكم أبرز طرق علاج الشعر الجاف:

ضبط روتين غسل الشعر

قللي عدد مرات غسل الشعر، لأن الغسل المتكرر قد يزيل زيوته الطبيعية. ويمكن غسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا.

استخدمي شامبو لطيفا ومرطبا ومخصصا للشعر الجاف أو التالف، وتجنبي الماء الساخن جدا، واستخدمي الماء الفاتر عند غسل الشعر.

الترطيب العميق

استخدمي بلسم مرطبا بعد كل غسلة، مع التركيز على أطراف الشعر.

استخدمي ماسك ترطيب عميق مرة واحدة أسبوعيا، ويمكن اختيار المنتجات التي تحتوي على مكونات مرطبة وزيوت طبيعية مثل زبدة الشيا وزيت الأرجان وزيت جوز الهند والجلسرين.

يمكن أيضا وضع بضع قطرات من زيت الجوجوبا أو زيت اللوز على أطراف الشعر بعد غسله وتجفيفه برفق للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة.

تقليل التصفيف الحراري والمعالجات الكيميائية

قللي من استخدام السيشوار ومكواة الفرد وأجهزة التجعيد، وعند استخدامها ضعي منتجا للحماية من الحرارة واضبطي الأدوات على أقل درجة حرارة ممكنة.

تجنبي الإفراط في الصبغات والتبييض وعمليات فرد الشعر الكيميائية، لأنها قد تزيد من تلف الشعر وجفافه.

حماية الشعر من العوامل البيئية

احمي شعرك من التعرض الطويل لأشعة الشمس والرياح، ويمكن ارتداء قبعة عند البقاء في الشمس لفترات طويلة.

أثناء السباحة، اشطفي شعرك بالماء النظيف قبل وبعد السباحة، أو استخدمي قبعة السباحة، واغسلي الشعر بعد الخروج من المسبح.

تعديلات بسيطة في العناية اليومية

تجنبي فرك الشعر بقوة بالمنشفة، واضغطي برفق لامتصاص الماء الزائد، ويمكن استخدام منشفة من الألياف الدقيقة أو قميص قطني.

استخدمي غطاء وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك والتشابك وتكسر الشعر أثناء النوم.

قصي الأطراف المتقصفة بانتظام، لأن الأطراف المتقصفة لا يمكن إصلاحها بشكل دائم بالمنتجات، وقد تمتد التشققات إلى أجزاء أعلى من الشعرة.

الشعر الجفاف جفاف الشعر ترطيب الشعر الترطيب

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