بعد تصدره «بيلبورد عربية» 69 أسبوعًا.. عمرو دياب: جمهوري ورضاه عن أعمالي هما الإنجاز الأول والأهم بالنسبة إليّ

عبّر الفنان عمرو دياب عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققه في مسيرته الفنية، بعد تسجيل رقم قياسي جديد باسمه لدى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، وذلك عقب تصدره قائمة «بيلبورد عربية» لأفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوعًا، في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الفني الممتد لأكثر من أربعة عقود.

وأكد عمرو دياب أن علاقته بجمهوره تمثل المحرك الأساسي وراء استمراره وتطوره، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على متابعة ردود فعل الجمهور تجاه أعماله، والعمل على تطوير موسيقاه بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على ذوق المستمعين من جيل إلى آخر.

عمرو دياب: الجمهور هو الإنجاز الحقيقي بالنسبة لي

وتحدث عمرو دياب عن مفهوم الإنجاز بالنسبة إليه، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بالنسبة له بالأرقام أو الألقاب بقدر ارتباطه برد فعل الجمهور تجاه ما يقدمه.

وقال: «أنا زي ما إحنا متعودين، بجتهد وبشتغل وبحب شغلي أوي، وباهتم بجمهوري وباهتم بالتفاصيل. وكل فترة الجمهور بيتغير، فلازم أنا كمان أتغير معاه، وده اللي بعرف أعمله».

وأضاف أن الإنجاز بالنسبة إليه يتحقق عندما يرى الجمهور أمامه ويتابع مدى تقبله للأعمال التي يبذل فيها جهداً، موضحًا: «الإنجاز بالنسبة لي بيبقى على طول موجود، ودي حاجة إنتوا عارفينها عني. أنا بشوف الجمهور قدامي، وبشوف قد إيه هو اتقبل الأعمال أو العمل اللي أنا تعبت فيه واللي أنا بشتغله، وطالما اتقبله، فده بالنسبة لي إنجاز».

وتابع: «ما عنديش إنجاز تاني، وأنا أصلًا ما بفكرش في الإنجازات. أنا بفكر إني أساعد الجمهور وأعمل اللي أنا نفسي فيه».

عمرو دياب يعلّق على رقمه القياسي الجديد

وجاء الرقم القياسي الجديد بعد نجاح عمرو دياب في الحفاظ على المركز الأول في قائمة «Billboard Arabia Artist 100» لمدة 69 أسبوعًا، ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي لأطول فترة تصدر فيها فنان للقائمة.

واعتبر عمرو دياب أن هذا الإنجاز يرتبط بشكل مباشر بجمهوره، مؤكدًا أن كل ما يقدمه من أعمال يستهدف في المقام الأول إسعاد المستمعين، وأن تفاعلهم معه يمثل الدافع الأكبر لمواصلة العمل.

وقال الفنان: «أحرص دائمًا على أن تتطور موسيقاي وتتنوع مع جمهوري، ويهمني مع كل عمل جديد أن أعرف كيف يستقبله ويتفاعل معه».

وأضاف: «إن جمهوري ورضاه عما أقدمه هما الإنجاز الأول والأهم بالنسبة إليّ».

ثاني ألقاب عمرو دياب في موسوعة جينيس

ويمثل التكريم الجديد ثاني ألقاب عمرو دياب في موسوعة «جينيس للأرقام القياسية»، ليضاف إلى مجموعة كبيرة من الإنجازات والأرقام التي حققها الفنان على مدار مسيرته الطويلة.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يواصل فيه عمرو دياب الحفاظ على حضوره في المشهد الموسيقي العربي، معتمدًا على تقديم أعمال جديدة بشكل مستمر، بالتوازي مع ارتباط اسمه بأغانٍ أصبحت جزءًا من الذاكرة الموسيقية لدى أجيال متعاقبة.

ومن جانبها، علقت جهينة خالدية، رئيس التحرير التنفيذي لـ«بيلبورد عربية»، على التكريم، مشيرة إلى أن عمرو دياب نجح في بناء مسيرته الخاصة وتحقيق حضور مستمر على مدار سنوات طويلة.

وقالت إن هذا اللقب يمثل امتدادًا لمسيرة فنية أسهمت في تشكيل جانب كبير من الذاكرة الموسيقية العربية، معربة عن اعتزاز «بيلبورد عربية» بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي عبر قوائمها التي توثق نجاحات الموسيقى العربية.

مسيرة فنية تمتد لأكثر من أربعة عقود

ويأتي الرقم القياسي الجديد لعمرو دياب امتدادًا لمسيرة فنية طويلة بدأت منذ عقود، استطاع خلالها أن يقدم أنماطًا موسيقية متنوعة وأن يحافظ على حضوره لدى الجمهور رغم تغير الأذواق الموسيقية وتطور صناعة الأغنية.

وقدم عمرو دياب خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا في العالم العربي وخارجه، من بينها «نور العين»، التي لا تزال تحظى بحضور لافت بعد مرور نحو ثلاثة عقود على طرحها.

كما ارتبط اسمه بأعمال أخرى حققت نجاحًا جماهيريًا، من بينها «تملي معاك» و«قمرين»، إلى جانب مجموعة من أعماله الحديثة مثل «بابا» و«خطفوني» و«لولا البنات».

عمرو دياب يواصل تطوير موسيقاه مع تغير الجمهور

ويؤكد حديث عمرو دياب عن علاقته بجمهوره أن التطور المستمر يمثل جانبًا أساسيًا من طريقته في التعامل مع مسيرته الفنية، خاصة مع اختلاف اهتمامات المستمعين وتغير الأجيال.

ويرى الفنان أن نجاح أي عمل جديد لا يقاس فقط بطرحه، وإنما بمدى وصوله إلى الجمهور وتفاعله معه، وهو ما يجعله حريصًا على متابعة ردود الفعل والتعرف على الطريقة التي يستقبل بها المستمعون أعماله الجديدة.

وبهذا الإنجاز، يضيف عمرو دياب رقمًا قياسيًا جديدًا إلى مسيرته، بعدما تصدر قائمة «بيلبورد عربية» لأفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوعًا، في وقت يؤكد فيه أن اهتمامه الأساسي يظل منصبًا على الجمهور والموسيقى وتقديم أعمال جديدة تواكب كل مرحلة من مراحل مشواره الفني.