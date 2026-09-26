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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

شهدت الساعات الأخيرة أزمة حادة لمنتخب مصر الوطني عقب الإعلان عن خروج محمد صلاح نجم الفراعنة الكبار من معسكر المنتخب.

اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي عن إراحة صلاح بسبب ملعب الترتان الذى سيقام عليه مباراة جنوب السودان فى ثاني جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 يوم الثلاثاء القادم.

مواجهة جنوب السودان تختلف تفاصيلها عن اللقاء الافتتاحي أمام أنجولا ليس فقط بسبب اللعب خارج الديار ولكن أيضاً بسبب طبيعة الملعب الذي يحتضن المباراة.

ويستعد الفراعنة الكبار لخوض مواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في العاصمة جوبا بعد بداية لم تكن على مستوى الطموحات انتهت بالتعادل السلبي مع أنجولا على استاد القاهرة الدولي ليحصد منتخب مصر نقطة واحدة فقط في الجولة الأولى.

إخطار بالمغادرة

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني قام بإخطارالمهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة صباح اليوم السبت بمغادرته معسكر منتخب مصر. 

بيان رسمي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إراحة محمد صلاح، قائد الفراعنة، من مباراة جنوب السودان المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، بسبب إقامة اللقاء على أرضية ملعب من النجيل الصناعي «الترتان».

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار الحفاظ على محمد صلاح وتجنب تعرضه للإجهاد أو الإصابة، خاصة في ظل طبيعة أرضية ملعب المباراة.

سر مغادرة صلاح معسكر المنتخب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة سر خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر الوطني قبل مباراة جنوب السودان فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

أكد المصدر أن مغادرة صلاح للمعسكر بدأ التفكير بها من جانب اللاعب منذ تصاعد أزمة محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلي والمنتخب ووصفه باللاعب المنتهي.

تابع: تفاقمت أزمة صلاح وتفكيره فى مغادرة معسكر المنتخب عقب إستبداله فى الدقيقة 61 من مباراة أنجولا وظهوره عبر اللقطات ورميه الشراب الخاص به أمامه بعد خلع حذائه بغضب.    

العميد وودية جنوب إفريقيا

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني للجهاز المعاون أن جميع اللاعبين سيكونوا متواجدين فى مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر القادم. 

صلاح خارج ودية جنوب إفريقيا

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمد صلاح نجم الفراعنة الكبر لن يكون متواجدا في ودية جنوب إفريقيا المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل.

لفت المصدر إلى أنه رغم تمسك حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر بتواجد جميع نجوم منتخب مصر الوطني فى ودية جنوب إفريقيا إلا أن صلاح سوف يغيب أيضا عن المباراة. 

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