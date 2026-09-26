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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأميبا آكلة الدماغ تضرب إسرائيل.. وفاة طفل بعد السباحة في بحيرة طبريا

بحيرة طبريا
بحيرة طبريا
فرناس حفظي

توفي طفل إسرائيلي يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد إصابته بعدوى نادرة وخطيرة ناجمة عن أميبا نيجليريا فوليري، المعروفة باسم «الأميبا آكلة الدماغ»، عقب سباحته في مياه بحيرة طبريا.

وأفادت صحيفة «معاريف» بأن الطفل باروخ نيريا، من سكان برديس حنا، أُدخل إلى مستشفى رامبام في حالة حرجة، بعد إصابته بالتهاب حاد في الدماغ، ووُضع تحت التخدير وعلى جهاز التنفس الصناعي.

وأكدت الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة إصابته بالأميبا، فيما أظهر تحقيق وبائي أولي أنه كان قد سبح في شاطئ كورسي ببحيرة طبريا قبل نحو أسبوع من ظهور الأعراض ودخوله المستشفى.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن نيجليريا فوليري أميبا مجهرية تعيش بصورة رئيسية في المياه العذبة الدافئة، ويمكن أن تسبب في حالات نادرة عدوى خطيرة وسريعة التطور في الجهاز العصبي المركزي، عندما تدخل المياه الملوثة إلى الأنف.

وأكدت الوزارة أن العدوى نادرة للغاية ولا تنتقل من شخص إلى آخر أو عن طريق شرب المياه، لكنها قد تكون قاتلة في الحالات التي تحدث فيها الإصابة.

وتوصي الجهات الصحية في إسرائيل بتجنب دخول المياه العذبة الدافئة إلى الأنف، خصوصًا أثناء الغوص أو القفز في المياه، مع إمكانية استخدام سدادات الأنف، وتجنب تحريك قاع المياه في المناطق الضحلة.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ضرورة طلب الرعاية الطبية العاجلة عند ظهور أعراض مثل الحمى، والصداع الشديد، والغثيان والقيء بعد التعرض للمياه العذبة الدافئة، خاصة إذا تطورت الأعراض إلى تيبس الرقبة أو الارتباك أو تغير مستوى الوعي.

أميبا نيجليريا فوليري طفل اسرائيلي الأميبا آكلة الدماغ بحيرة طبريا برديس حنا التهاب حاد في الدماغ

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