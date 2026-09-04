اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء الأردنية .. وسكان طبريا يرصدون آثارًا في السماء

أفاد سكان في منطقة بحيرة طبريا الأردنية برؤية آثار عمليات اعتراض في السماء، بالتزامن مع ورود تقارير عن إطلاق صواريخ إيرانية.

وذكرت قناة «الحدث» السعودية أن عمليات الاعتراض جرت في الأجواء الأردنية، مشيرة إلى أن الصواريخ كانت إيرانية.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار قوي في الأردن، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل بشأن موقع الانفجار أو الأضرار الناجمة عنه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن أهدافًا أمريكية في شمال الأردن تعرضت لهجوم، وذلك عقب ورود أنباء عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية.

ولم تورد الوكالة، حتى الآن، تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.