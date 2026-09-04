نائب الرئيس الأمريكي: لا أعلم إن كانت الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الخميس، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وإن كان لا يعتبر أن الجانبين في حالة حرب حاليًا.

وخلال أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض منذ أسابيع بشأن آخر المستجدات، أوضح فانس أنه لا يستطيع تحديد جدول زمني لنهاية الحرب، لكنه أشار إلى أن ذلك مرهون بتوقف الإيرانيين عن شنّ هجماتهم على السفن التجارية في مضيق "هرمز"، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وردًا على سؤال عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، أجاب فانس: "أعتقد أنني في الحقيقة لا أعرف إجابة هذا السؤال. عليكم أن تسألوا الإيرانيين أنفسهم".

وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، قال فانس: "لا أعتبرها حربًا الآن"، مضيفًا أنه "لا يوجد إطلاق نار فعلي"، على الرغم من تبادل الضربات بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.

كما شكك نائب الرئيس الأمريكي في التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قصفت حفل زفاف وقتلت مدنيين في غاراتها الأخيرة على إيران.. قائلا: إنه رغم كون الحادث ما زال قيد التحقيق، فإنه "متشكك" في التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

ووفقًا لتحليل مرئي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد استُهدف حفل الزفاف بقنبلة ألقتها القوات الأمريكية خلال هجمات مكثفة شنتها في جنوب إيران.

وخلال المؤتمر الصحفي، قلل فانس من خطورة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على أمريكا.. وعندما سُئل عن قلق الرأي العام، قال إن "قدرة إيران على تعطيل الحياة اليومية للأمريكيين "ليست معدومة، لكنها محدودة للغاية".

وأضاف فانس: "ما أود قوله هو أننا نشعر بثقة تامة بأن الوطن آمن.. ولدينا ثقة تامة بأن الإيرانيين سيحاولون القيام بأمور كثيرة لا يملكون القدرة على فعلها".

وعند سؤاله عن ارتفاع أسعار الغاز، ألقى باللوم على الإيرانيين، وقال إن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب كانت لتصبح أسوأ بكثير لولا الاستجابة الفعّالة لها، وأن هدف إدارة ترامب المعلن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ذا أهمية قصوى.

وتابع فانس: "بصراحة، كان من الممكن أن ترتفع أسعار الغاز بشكل كبير لولا جهودنا. لن أعدكم بعودة سعره إلى 3 دولارات. لكن ما أؤكده هو أن علينا أن نتذكر، لماذا نفعل هذا؟ أولاً وقبل كل شيء، كي لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".