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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي لنيس يكشف سر عودة عبد المنعم للمشاركه

عبدالمنعم
عبدالمنعم
ياسمين تيسير

كشف روجر ريكورت المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي سر مشاركة المدافع محمد عبد المنعم مع الفريق عقب غياب طويل بسبب الإصابة

وشارك عبدالمنعم أساسيا مع نيس أمام باريس إف سي ضمن منافسات الدوري الفرنسي

وأكد روجر ريكورت في تصريحات نقلتها شبكة «Nice Matin» الفرنسية: “لقد ظننا أنه سيرغب فى مغادرة النادي لقد غاب لمدة أسبوع وعندما انضم للتدريبات في نهاية الأسبوع التالي قال لي المدرب: سيكون أمرًا جيدًا لو بقي، وحرصنا على إعادته تدريجيًا إلى أفضل مستوياته”


وأضاف المدير الرياضي ان عبدالمنعم يمتلك  امكانات دفاعية مشددا ان  اللاعب يتمتع بقدرة مميزة على استخلاص الكرة بصورة دقيقة

نيس عبدالمنعم الفرنسي

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