رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الأيام المقبلة

مع بداية شهر سبتمبر، يواصل الطقس التحول التدريجي من أجواء الصيف إلى الخريف، وسط توقعات بارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لكنها لن تصل إلى حدة أو طول موجات الحر التي شهدتها البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقًا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسابيع الثلاثة الأولى من سبتمبر تمثل فترة انتقالية تدريجية بين فصلي الصيف والخريف، وهو ما يعني استمرار فرص ارتفاع درجات الحرارة من وقت لآخر.

أجواء صيفية مستمرة وارتفاع في نسب الرطوبة

الأرصاد

وقالت منار غانم، إن الأجواء الصيفية المستقرة ما زالت مسيطرة على البلاد خلال الأيام الحالية، مع تسجيل درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية خلال فصل الصيف، أو أعلى منها بنحو درجة مئوية.

الأرصاد

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يظل العامل الأساسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 و38 درجة.

40 درجة في جنوب الصعيد

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في الأقصر وأسوان تصل إلى نحو 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في الأجواء خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق المفتوحة.

الأرصاد

وأضافت أن نشاط الرياح خلال فترات الليل يساعد على تقليل الإحساس بنسب الرطوبة، ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بساعات النهار.

تحذير للمسافرين من الرمال والأتربة وارتفاع الأمواج

وفي الوقت نفسه، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين إلى جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر من نشاط الرياح الذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مطالبة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق.

كما وجهت تحذيرًا للمتجهين إلى سواحل البحر المتوسط، بسبب ارتفاع الأمواج التي تتراوح بين متر ونصف وثلاثة أمتار، ما يستدعي الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ.

ارتفاع مؤقت بداية من الاثنين

وأكدت منار غانم استمرار الأجواء المستقرة غدًا وبعد غد، على أن تشهد البلاد بداية من يوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 36 و37 درجة، على أن يستمر هذا الارتفاع لنحو ثلاثة أيام فقط، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى.

وتشير هذه التوقعات إلى أن سبتمبر سيشهد استمرارًا للأجواء الصيفية في بدايته، مع ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، بالتزامن مع بدء التحول التدريجي نحو الأجواء الخريفية خلال الأسابيع التالية.