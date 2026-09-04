قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس “جافا سكريبت”لـ700 ألف طالب بأولى ثانوي.. وتسليم 1.2 مليون تابلت للطلاب
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرة "النينيو" المناخية تشتد الأشهر المقبلة.. هل تتأثر مصر| الأرصاد تجيب؟

الأرصاد
الأرصاد

أفادت أحدث تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بأن ظاهرة "النينيو" المناخية أصبحت راسخة عالمياً، وسط توقعات باستمرارها حتى فبراير 2027، مع احتمالية زيادة قوتها خلال الأشهر القادمة لتصل إلى مستوى "قوي جداً"، وتبلغ ذروتها قرب نهاية عام 2026، نتيجة الارتفاع المستمر في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي.

هل تتأثر مصر بظاهرة النينيو الأشهر القادمة

وأوضحت المنظمة أن قوة الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على تغير أنماط درجات الحرارة وكميات الأمطار حول العالم، إلا أن هذه التأثيرات تختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي والموسم وتفاعلها مع العوامل المناخية الأخرى.

وفي هذا السياق، أكدت خبراء الأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير مباشر لظاهرة "النينيو" على جمهورية مصر العربية؛ حيث تُعد مصر من أقل دول العالم تأثراً بالظاهرة، نظرًا لطبيعة موقعها الجغرافي المميز وتأثرها بأنظمة مناخية مختلفة كلياً تحميها من حدة هذه التقلبات.

توقعات الطقس والمخاطر العالمية (سبتمبر - نوفمبر 2026)

وفقاً لتوقعات المنظمة العالمية للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026، من المرجح تسجيل:

احتمالية عالية لارتفاع درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم مناطق اليابسة حول العالم.

مع تغير أنماط الأمطار، حيث تشهد اضطرابات واضحة في خريطة الهطول المطري تتوافق مع التأثيرات المعتادة لظاهرة النينيو القوية.

أما المخاطر المناخية المحتملة، تتوقع أن بترتبط زيادة قوة الظاهرة بتصاعد مخاطر موجات الحر الشديدة، وفترات الجفاف في بعض الإقليم، مقابل أمطار غزيرة وسيول وفيضانات في مناطق أخرى.

تعزيز أنظمة الإنذار المبكر

بحسب ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه ظل التوقعات بحدث "نينيو" استثنائي، كثفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية جهود الاستعداد والتأهب، عبر رفع كفاءة أنظمة الإنذار المبكر للحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن التنبؤ الدقيق والاستعداد المبكر يمثلان حائط الصد الأول لمواجهة التقلبات المناخية الحادة.

الطقس الأرصاد العالمية منظمة الارصاد ظاهرة النينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

الزمالك

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

القبر

عذاب القبر وزراعة الصبار.. عالم أزهري يكشف الحكم الشرعي ويحذر من الاعتقاد بلا دليل

الشيخ السيد عرفة

أزهري: الاحتفال برسول الله يكون بالاقتداء بأخلاقه في كل تفاصيل الحياة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة من الاثنين.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد