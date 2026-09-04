ظاهرة "النينيو" المناخية تشتد الأشهر المقبلة.. هل تتأثر مصر| الأرصاد تجيب؟

أفادت أحدث تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بأن ظاهرة "النينيو" المناخية أصبحت راسخة عالمياً، وسط توقعات باستمرارها حتى فبراير 2027، مع احتمالية زيادة قوتها خلال الأشهر القادمة لتصل إلى مستوى "قوي جداً"، وتبلغ ذروتها قرب نهاية عام 2026، نتيجة الارتفاع المستمر في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي.

هل تتأثر مصر بظاهرة النينيو الأشهر القادمة

وأوضحت المنظمة أن قوة الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على تغير أنماط درجات الحرارة وكميات الأمطار حول العالم، إلا أن هذه التأثيرات تختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي والموسم وتفاعلها مع العوامل المناخية الأخرى.

وفي هذا السياق، أكدت خبراء الأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير مباشر لظاهرة "النينيو" على جمهورية مصر العربية؛ حيث تُعد مصر من أقل دول العالم تأثراً بالظاهرة، نظرًا لطبيعة موقعها الجغرافي المميز وتأثرها بأنظمة مناخية مختلفة كلياً تحميها من حدة هذه التقلبات.

توقعات الطقس والمخاطر العالمية (سبتمبر - نوفمبر 2026)

وفقاً لتوقعات المنظمة العالمية للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026، من المرجح تسجيل:

احتمالية عالية لارتفاع درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم مناطق اليابسة حول العالم.

مع تغير أنماط الأمطار، حيث تشهد اضطرابات واضحة في خريطة الهطول المطري تتوافق مع التأثيرات المعتادة لظاهرة النينيو القوية.

أما المخاطر المناخية المحتملة، تتوقع أن بترتبط زيادة قوة الظاهرة بتصاعد مخاطر موجات الحر الشديدة، وفترات الجفاف في بعض الإقليم، مقابل أمطار غزيرة وسيول وفيضانات في مناطق أخرى.

تعزيز أنظمة الإنذار المبكر

بحسب ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه ظل التوقعات بحدث "نينيو" استثنائي، كثفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية جهود الاستعداد والتأهب، عبر رفع كفاءة أنظمة الإنذار المبكر للحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن التنبؤ الدقيق والاستعداد المبكر يمثلان حائط الصد الأول لمواجهة التقلبات المناخية الحادة.