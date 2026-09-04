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تحذير هام لمستخدمي إنستا باي.. حيلة جديدة لسرقة بياناتك وأموالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير هام لمستخدمي إنستا باي.. حيلة جديدة لسرقة بياناتك وأموالك

إنستاباي
إنستاباي
البهى عمرو

حذر المهندس مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات من حيل إلكترونية تستغل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المالية، وعلى رأسها إنستاباي، من خلال إرسال روابط ومواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك بهدف خداع المواطنين والاستيلاء على بياناتهم.

وأضاف رحيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن المحتالين أصبحوا يستخدمون تقنيات متطورة لإنشاء مواقع إلكترونية تشبه صفحات البنوك من حيث الشكل والتصميم، ثم إرسال روابط إليها للضحايا وإقناعهم بإدخال بياناتهم.

وتابع: تستهدف هذه الأساليب بشكل خاص كبار السن والأشخاص الأقل خبرة بالتكنولوجيا، خاصة خلال الفترات التي تسبق موعد صرف المعاشات، من خلال رسائل تتضمن وعودا بزيادة المعاش أو الاستفادة من مبادرات معينة مقابل تسجيل البيانات.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة «OTP» مع أي شخص، مؤكدا أن البنوك وشركات الاتصالات لا تطلب هذا الرمز عبر الهاتف.

ونصح بفحص الروابط المشبوهة باستخدام أدوات مثل Google Safe Browsing وVirusTotal، وعدم فتح الصور أو الروابط المرسلة من أرقام مجهولة، مع إمكانية التواصل مباشرة مع البنك عبر قنواته الرسمية للتحقق من أي رسالة.

إنستاباي صدى البلد الذكاء الاصطناعي

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