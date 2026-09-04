تحذير.. الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي قد يغير طريقة الكلام ويؤدي للعزلة الإلكترونية

حذر الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، من تأثير الاستخدام المتكرر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على طريقة تفكير الإنسان وتواصله مع الآخرين، مشيرًا إلى أن الجهاز العصبي البشري يميل إلى محاكاة النماذج التي يتعرض لها بصورة متكررة.

وأوضح “رامي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن ظاهرة المحاكاة العصبية تظهر بشكل واضح لدى الأطفال والمراهقين، عندما يقلدون آباءهم أو معلميهم أو الشخصيات المشهورة، مؤكدًا أن الأمر يمكن أن يمتد إلى التعامل المتكرر مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن بعض المستخدمين قد تصبح طريقة تواصلهم وكلامهم وحتى طريقة تفكيرهم أقرب إلى أسلوب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استمرار التعرض لها واستخدامها بشكل مكثف.

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن هذا التأثير قد يحمل جانبًا إيجابيًا، يتمثل في اكتساب طريقة تفكير أكثر تنظيمًا ومنهجية والقدرة على جمع المعلومات، لكنه حذر في الوقت نفسه من الجانب السلبي المرتبط بفقدان بعض عناصر التواصل الإنساني.

وأكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفتقد وسائل التواصل غير اللفظية الموجودة في العلاقات الإنسانية، مثل نظرات العين والإحساس والمشاعر والتلقائية، موضحًا أن الاعتماد المفرط عليها قد يؤدي تدريجيًا إلى ما وصفه بـ«العزلة الإلكترونية».

وشدد هشام رامي على أهمية تحقيق التوازن بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء والمدرسين والمجتمع، حتى يستفيد الإنسان من التفكير المنظم الذي توفره التكنولوجيا دون أن يفقد الروح والتلقائية والعفوية التي تميز التواصل البشري.