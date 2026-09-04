إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وإمكانية رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو علي خلال حديثه ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، أن أحمد فتوح يفكر في الانتقال إلى صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض لاعبي الفريق الأحمر، ومن بينهم إمام عاشور، تحدثوا معه وحاولوا إقناعه بخوض تجربة اللعب مع الأهلي، لافتًا إلى أن اللاعب أبدى ترحيبًا بالفكرة.

وأضاف أبوعلي، أن بيراميدز يسعى أيضًا للحصول على خدمات أحمد فتوح، في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب عرضًا من أحد الأندية التركية، واللاعب لم يحسم مستقبله بشكل رسمي حتى الآن.