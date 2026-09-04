موكوينا عن الدوري المصري: الأهلي والزمالك أصحاب الألقاب.. وأبو قير أدهشني

أشاد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، بقوة المنافسة في الدوري المصري، مؤكدًا أن جميع الفرق تمتلك فرصًا للمنافسة، وأن البطولة تشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والبدني.

وقال موكوينا، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج «يا مساء الأنوار»، من كينيا: «الدوري المصري يتسم بالقوة، والموسم كبير بالمنافسة، ونتطلع إلى الوصول لأبعد نقطة في البطولة».

وأضاف: «كل الأندية في الدوري قوية، ونحن نعمل ونضع في حسباننا أن الكل لديه الفرص، والدوري المصري ينمو بشكل جيد».

وتحدث المدير الفني لبيراميدز عن طموح خلال الموسم، قائلًا: «بيراميدز لديه طموحات وآمال كبيرة، وسنحاول أن نحقق كل أحلامنا».

وأشار موكوينا إلى الفرق صاحبة الحضور القوي في الكرة المصرية، قائلًا: «بكل تأكيد الأهلي والزمالك هما من لديهما الألقاب الكبيرة، إلى جانب سيراميكا كليوباترا والمصري الذي قدم مباراة جيدة أمامنا».



وأبدى المدير الفني لبيراميدز إعجابه بالمستوى الذي شاهده من عدد من الأندية المصرية، مؤكدًا أن قوة المنافسة لا تقتصر فقط على الفرق صاحبة التاريخ الكبير.

وقال موكوينا: «فريق أبو قير يمتلك لاعبين جيدين، واندهشت عندما رأيتهم، فالمنافسة في الدوري المصري قوية على المستوى البدني والفني».