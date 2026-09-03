بعثة بيراميدز تصل كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد نيايو الوطني في نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.





وغادرت البعثة بقائمة ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - إياد العسقلاني - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - أحمد نذير بو علي

وسافر الفريق على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة مدتها 5 ساعات حتى الوصول إلى العاصمة الكينية.