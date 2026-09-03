ما حكم نظر شخص لموبايلي في المترو؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم قيام بعض الأشخاص بالنظر إلى هاتفه أثناء استخدامه في المواصلات العامة، ومتابعة ما يقوم به على الهاتف.

ما حكم نظر شخص لموبايلي في المترو؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا السلوك يعد من التصرفات غير اللائقة التي تمس خصوصية الإنسان، مؤكدًا أن لكل شخص حقًا في الخصوصية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التعدي عليها أو انتهاكها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التطفل على محتوى الهاتف أو محاولة الاطلاع على الصور أو المحادثات الخاصة يعد أمرًا مرفوضًا شرعًا، لما فيه من اعتداء على خصوصية الآخرين وإلحاق الضرر النفسي بهم، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة مراعاة آداب التعامل في الأماكن العامة واحترام خصوصية الآخرين، مع أهمية التعامل بحكمة ولطف في حال تكرار هذا السلوك، أو اتخاذ ما يلزم لحماية الخصوصية دون تجاوز أو إساءة.