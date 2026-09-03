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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صاحب أحد المحال بواقعة بلطجة إسماعيل دولار: قطع الكهرباء تسبب في تلف المنتجات

اسماعيل دولار
اسماعيل دولار
رامي المهدي _مصطفي رجب

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام إسماعيل دولار وآخرين بالبلطجة، أقوال صاحب محل، الذي أكد أن المتهمين سبق أن تسببوا في قطع التيار الكهربائي عن المحلات، للضغط عليهم من أجل دفع الزيادات التي طُلبت في الإيجارات.


وقال صاحب المحل أمام جهات التحقيق، إنه لم يكن موجودًا وقت الواقعة محل التحقيق، ووصل إلى المكان عقب وصول قوات الشرطة، مؤكدًا أنه لم يشاهد ما إذا كان المتهمون بحوزتهم أسلحة أو أدوات تثير الذعر من عدمه.


وأضاف أنه علم من الموجودين بالمكان أن المتهمين دخلوا وتسببوا في قطع الكهرباء، لكنه لا يعرف تحديدًا كيفية تنفيذ ذلك، موضحًا أن المحول الكهربائي تابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ويغذي المحلات الموجودة بالمنطقة والطريق المحيط بها، دون أن يغذي المنازل.
 

وأوضح أن قطع التيار تسبب في توقف الكهرباء عن المحلات قبل أن تعود مرة أخرى، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى تلف المنتجات الموجودة داخل المحلات.


وأشار إلى أن قطع الكهرباء سبق الواقعة محل التحقيق، وكان يتم – بحسب أقواله – بسبب مطالبته بدفع الزيادات التي طلبتها الشركة في قيمة الإيجارات، مؤكدًا أنه لم يتعرض من قبل لأعمال بلطجة أو ترويع مباشرة، وأن ما حدث سابقًا اقتصر على قطع الكهرباء عن المحلات ثم مغادرة المكان.


وعن الشخص المسؤول عن قطع التيار، قال إنه لا يعلم تحديدًا من يقوم بذلك، لكنه ذكر أن الشركة كانت تتولى فصل الكهرباء، وأن شخصًا يُدعى «محمد عبده» كان يأتي إلى المكان.
ونفى صاحب المحل تعرضه لتهديدات شفهية أو كتابية سابقة، كما نفى قيام الشركة بقطع المياه عن المحل.

إسماعيل دولار اتهام إسماعيل دولار البلطجة النيابة العامة

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