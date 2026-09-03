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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية لتكريم أوائل الثانوية العامة وتسليمهم 79 منحة دراسية كاملة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
أ ش أ

 شهدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، اليوم /الخميس/، احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC والجامعة الألمانية الدولية GIU لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر الـ27 وذويهم، وتسليمهم وثائق المنح الدراسية الكاملة المخصصة للدراسة بكليات الجامعتين للعام الدراسى المقبل 2026 - 2027 والبالغ عددها 79 منحة دراسية.

جاء ذلك بحضور طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية و أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس و أولياء أمور الطلاب وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية المتخصصة بقطاع التعليم العالي والجامعات.

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد في هذه الاحتفالية المهمة كل عام بالجامعة الألمانية للاحتفال بأوائل المحافظات من شباب مصر الواعد لحصد ثمرة الجهد والمثابرة بالحصول علي منح دراسية متميزة من الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تقوم بجهود كبيرة لدعم شباب مصر المتفوق من مختلف المحافظات.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن فخرها بشباب وبنات مصر من المتفوقين الذين يمثلون جميع المحافظات ومختلف الطبقات، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التعليم والبحث العلمي والاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لعملية التنمية والبناء.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنح الدراسية التي تم تسليمها ومنحها اليوم إلى الطلاب المتفوقين فرصة عظيمة لهم لتوسيع آفاق المعرفة والاندماج في بيئة أكاديمية متميزة بالجامعة الألمانية تتيح التعلم وفق أحدث النظم العالمية، لافتة إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تتميز دائماً بالخبرات الكبيرة والمهارات والأفكار الجديدة والمبتكرة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمشاركة المجتمعية والمساهمات المتميزة التي تقوم بها الجامعة الألمانية بالقاهرة لدعم جهود الدولة في مختلف القطاعات وعلي رأسها وزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات الهوية البصرية والتدريب مع مركز سقارة لتأهيل وتدريب القيادات بالوزارة والمحافظات وأعمال التطوير الجارية علي أرض المحافظات، وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر للدكتور أشرف منصور والدكتور ياسر حجازي وجميع القائمين علي العملية التعليمية بالجامعة علي المنح التي يتم تقديمها سنوياً لأبناء المحافظات من المتفوقين والأوائل.

كما هنأت الدكتورة منال عوض أولياء أمور الطلاب المتفوقين من الأوائل، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية القادمة، وطالبت الوزيرة الطلاب المتفوقين بأن يجعلوا هذه الفرصة بداية جديدة لاستكمال مسيرة العطاء والنجاح والتفوق بالجامعة.

وتقدم الدكتور أشرف منصور الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حضورها الاحتفالية اليوم والسادة المحافظين.

كما شهدت الاحتفالية إلقاء كلمات لكل من الدكتور أشرف منصور، والدكتور ياسر حجازي، مشيدين بما حققه الطلاب الأوائل في الثانوية العامة والدور المهم الذي بذلته أسرهم.

كما تم خلال الاحتفالية إلقاء مجموعة من الطلاب المتفوقين الذين حصلوا علي منح دراسية في سنوات سابقة من الجامعة الألمانية لكلمات حثوا فيها الطلاب الجدد علي الاجتهاد واستكمال مسيرة تفوقهم في الحياة الجامعية الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية حرصت الدكتورة منال عوض والسادة المحافظين وقيادات الجامعة علي التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع الطلاب المتفوقين وأسرهم.

وزيرة التنمية المحلية احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة الجامعة الألمانية الدولية

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