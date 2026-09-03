مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بعقد مؤتمر خلال شهر أكتوبر المقبل لا تستهدف فقط استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة، وإنما تهدف أيضًا إلى كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام المصري، والتعامل بشفافية مع مختلف الملفات والقضايا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري لديه العديد من المطالب، بعضها تحقق بالفعل، فيما لا يزال البعض الآخر قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن المواطنين تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من المصارحة والشفافية مع المواطنين، موضحًا أن المؤتمر المرتقب في أكتوبر ينبغي أن يكون فرصة لعرض الصورة كاملة، وليس الاكتفاء بالحديث عن الإنجازات.

ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه

وأشار إلى أهمية الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعامل معها بجدية، إلى جانب توضيح ما تم إنجازه وما لم يتم استكماله، وما تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.