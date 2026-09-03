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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع، متأثرة بصعود أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع بيانات أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

بيانات الوظائف الأمريكية تدعم الذهب

أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية أن القطاع الخاص أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس 2026، وهو مستوى جاء أقل من التوقعات، كما يمثل أبطأ وتيرة لنمو الوظائف منذ يناير الماضي.

وعززت هذه البيانات التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة أكثر مرونة بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم

سجل سعر الذهب عالميًا نحو 4387 دولارًا للأوقية، وسط استمرار تأثر الأسواق بتطورات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5391 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6290 جنيهًا دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7189 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و320 جنيهًا، مع استمرار تأثره بتحركات سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية.

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