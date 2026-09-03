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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: رحيل خوان بيزيرا سيكون خطأ .. والزمالك لن يستطيع تعويض حسام عبدالمجيد

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن رحيل خوان بيزيرا عن صفوف الفريق سيكون قرارًا صعبًا، خاصة في ظل معاناة النادي من أزمة إيقاف القيد، مشددًا على أن الزمالك لن يتمكن من تعويض اللاعب حال رحيله.

خوان بيزيرا 

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «لو الزمالك باع خوان بيزيرا مش هيعرف يجيب بديل، لأن النادي بيعاني من إيقاف قيد، والأفضل مش هبيعه وييجي ويكمل».

وأضاف أن الفريق الحالي نجح في استعادة ثقة جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن الجماهير كان لها دور كبير في مساندة الفريق وتحقيق الانتصارات.

وقال: «إحنا بنتفرج على فريق الزمالك اللي كسب الجماهير، وجماهير نادي الزمالك هي اللي جابت الدوري، وهي اللي بتقود الفريق للانتصار».

وتابع جعفر أن هناك اختلافًا واضحًا في شكل الزمالك بين شوطي المباراة، مؤكدًا أن الفريق يظهر بصورة مختلفة تمامًا في الشوط الثاني مقارنة ببداية اللقاء.

وقال: «الزمالك أول شوط وتاني شوط شكل تاني خالص».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن ظهور خوان بيزيرا بشكل جيد مع الفريق لا يجب أن يكون سببًا للتفكير في رحيله، خاصة أن النادي لن يستطيع توفير بديل مناسب له في ظل الظروف الحالية.

وقال: «الزمالك لو باع خوان بيزيرا مش هيقدر يعوضه، يعني هو علشان ظهر بشكل جيد يهددني».

كما انتقد فاروق جعفر قرار رحيل حسام عبدالمجيد عن الزمالك، معتبرًا أن الاستغناء عن اللاعب كان من الأخطاء الفنية، في ظل عدم وجود بديل قادر على تعويضه داخل صفوف الفريق.

واختتم تصريحاته قائلًا: «رحيل حسام عبدالمجيد كان من الأخطاء الفنية للنادي، لأن الزمالك لا يمتلك بديل له».

خوان بيزيرا الأهلي الزمالك

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