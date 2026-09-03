مجانية بالكامل.. نقابة البيطريين تعلن شروط التقديم لقرعة 10 تأشيرات حج

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، حصولها لأول مرة على 10 تأشيرات لأداء فريضة الحج لعام 2027، بتخصيص من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود النقابة لتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المقدمة لأعضائها.

وأعلنت النقابة فتح باب التقديم أمام الأطباء البيطريين الراغبين في الاستفادة من التأشيرات، اعتبارا من يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 ولمدة 10 أيام، على أن يتم اختيار 10 أطباء من بين المتقدمين المستوفين للشروط من خلال قرعة علنية.

وأكدت النقابة أن تأشيرات الحج العشر مجانية بالكامل، بينما يتحمل الطبيب الفائز في القرعة تكلفة برنامج الحج، بما يشمل تذكرة الطيران والإقامة خلال فترة أداء الفريضة بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم تحديد قيمة البرنامج والإعلان عنها وفقا للأسعار والضوابط المقررة.

10 تأشيرات حج مجانية

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، وبحضور نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار النيابة الإدارية المنتدب لدى النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن تعلن النقابة موعد ومكان إجراء القرعة عبر قنواتها الرسمية فور تحديدهما.

شروط التقديم

وحددت النقابة عددا من الشروط والضوابط للتقدم للقرعة، من بينها:

أن يكون المتقدم طبيبا بيطريا، ولا يجوز التقديم لأفراد أسرته.

ألا يكون الطبيب قد سبق له التقديم في أي جهة منظمة للحج خلال العام نفسه.

ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

الالتزام بأي شروط أو ضوابط جديدة تقررها الدولة بشأن موسم الحج لعام 2027.

أن يكون الطبيب مسددا للاشتراك السنوي بالنقابة حتى آخر عام مالي.

وأوضحت النقابة، أن التقديم متاح من خلال إرسال الطلب عبر واتس آب على رقم 01064777981، أو التوجه إلى مقر النقابة العامة في 6 شارع الحديقة، جاردن سيتي، القاهرة، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

الأوراق المطلوبة

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من كارنيه النقابة.

وتأتي إتاحة تأشيرات الحج لأعضاء النقابة لأول مرة، ضمن توجه مجلس النقابة، نحو توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة للأطباء البيطريين، وفتح مسارات جديدة للاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها النقابة لأعضائها.