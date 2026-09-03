ياسر ريان: مفيش لاعب يقدر يلوي دراع الأهلي.. واستبعاد إمام عاشور ضد سموحة لعدم الجاهزية

تحدث ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، عن عدد من الملفات الخاصة بالفريق، وعلى رأسها موقف إمام عاشور من المشاركة، وتجديد عقده، إلى جانب حقيقة وجود عروض رسمية للاعبي القلعة الحمراء وإمكانية احتراف اللاعب في أوروبا.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"مفيش لاعب يقدر يلوي دراع النادي الأهلي، وأي نادي يرغب في ضم إمام عاشور سيتعامل مع النادي مباشرة وليس آدم وطني".

وأضاف:"الأهلي لم يتلقَ عروضًا رسمية لأي لاعب، وكونيا سبور لا يناسب إمام عاشور".

واختتم تصريحاته قائلًا:"فرص احتراف إمام عاشور في الدوريات الأوروبية منخفضة بعد تخطيه 30 سنة وتمديد عقده لمدة 4 مواسم".