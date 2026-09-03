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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نتحكم الآن تحكمًا كاملًا في مضيق هرمز

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت تتمتع بـ«تحكم كامل» في مضيق هرمز، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا بين واشنطن وطهران، وسط اضطراب حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على المضيق، مشيرًا إلى أن البحرية الأمريكية تمكنت من التعامل مع التهديدات التي تواجه حركة السفن، بما في ذلك الألغام التي تقول واشنطن إن إيران تحاول زرعها في المنطقة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تأكيده أن القوات الأمريكية استهدفت خلال العمليات الأخيرة أنظمة رادار وصواريخ إيرانية حاولت طهران إعادة بنائها، إضافة إلى تدمير منظومة صاروخية قال ترامب إنها كانت مخصصة لزرع الألغام في المياه القريبة من المضيق.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لحركة تجارة النفط والغاز العالمية، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاضًا كبيرًا في حركة الملاحة عبره خلال الفترة الأخيرة. ووفق بيانات نقلتها «رويترز»، عبرت أربعة فقط من سفن السلع المضيق في أحد أيام هذا الأسبوع، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13 سفينة يوميًا خلال الأيام العشرة السابقة، مع التحذير من أن بعض السفن قد تغلق أجهزة التتبع أثناء الرحلات.

ورغم تأكيد ترامب السيطرة الأمريكية، فإن الوضع الملاحي لا يزال متأثرًا بالتوتر العسكري، فيما تقول إيران بدورها إن لها القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطن استمرار عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية، بينما ردت طهران بهجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة مضيق هرمز حركة الملاحة تجارة الطاقة العالمية

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