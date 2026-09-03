بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

شاركت مصممة الأزياء المغربية وطليقة الفنان تامر حسنى، بسمة بوسيل جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

وظهرت بسمة بإطلالة جذابة لافتة مرتدية سوت رياضي باللون البينك ذا تصميم ، ليكشف عن جمالها و أناقتها.

وتتميز طليقة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسني، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.