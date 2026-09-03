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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
رنا عصمت

شاركت مصممة الأزياء المغربية وطليقة الفنان تامر حسنى، بسمة بوسيل جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

 

وظهرت بسمة بإطلالة جذابة لافتة مرتدية سوت رياضي باللون البينك ذا تصميم ، ليكشف عن جمالها و أناقتها.

وتتميز طليقة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسني، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.


ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of activewear
May be an image of activewear
May be an image of activewear
بملابس رياضيةبسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق بسمة بوسيل صور بسمة بوسيل إطلالة بسمة بوسيل

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بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
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