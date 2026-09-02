لدعم المشاريع السينمائية .. أيام قرطاج تعلن تفاصيل المشاركة في ورشتي «شبكة» و«تكميل»

أعلنت إدارة الدورة الـ37 من أيام قرطاج السينمائية فتح باب التقديم للمشاركة في ورشتي «شبكة» (Chabaka) و«تكميل» (Takmil)، ضمن فعاليات قسم «قرطاج للمحترفين»، الذي يركز على دعم صناع الأفلام ومساندة المشاريع السينمائية في مراحل مختلفة من تنفيذها.

وتستقبل ورشة «شبكة» المشاريع التي لا تزال في مرحلة التطوير، حيث تتيح لصناعها فرصة العمل على تطوير أفكارهم والارتقاء بها نحو الإنتاج، من خلال جلسات الإرشاد والتوجيه والاستفادة من خبرات المتخصصين في المجال السينمائي، إلى جانب عقد لقاءات مهنية تفتح المجال للتواصل والتعاون مع خبراء الصناعة.

في المقابل، تستهدف ورشة «تكميل» الأفلام التي وصلت إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، وتوفر لصناعها الدعم اللازم لاستكمال أعمالهم والوصول بها إلى مراحلها النهائية، من خلال الاستشارات المهنية والتوجيه والتواصل المباشر مع العاملين في القطاع السينمائي.

وتأتي الورشتان ضمن برامج «قرطاج للمحترفين» الهادفة إلى توفير مساحة للتبادل المهني وربط صناع الأفلام بالخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير المشاريع ودعم فرص التعاون داخل القطاع السينمائي.

وحددت إدارة أيام قرطاج السينمائية يوم 30 سبتمبر 2026 آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة، على أن تخضع المشاريع المتقدمة لعملية تقييم واختيار وفقًا للمعايير المعتمدة للبرنامج.

ومن المقرر إقامة فعاليات «قرطاج للمحترفين» خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ37 من أيام قرطاج السينمائية.

ويستطيع صناع الأفلام الراغبون في المشاركة الاطلاع على شروط التقديم واستكمال طلباتهم من خلال استمارة التسجيل المتاحة عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية.