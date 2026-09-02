منى زكي تحسم الجدل حول ملكية شقتها وتفاصيل النزاع القضائي

ردت الفنانة منى زكي، من خلال مكتب محاميها، على ما أثير مؤخرًا بشأن النزاع القضائي المرتبط بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، موضحةً موقفها القانوني من العقار والرهن المسجل عليه.

ونشرت منى زكى البيان عبر حسابها على انستجرام من خلال خاصية الاستوري ، وأكد البيان أن منى زكي تملك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وأوضح مكتبها القانوني أن عقد البيع تضمن الإشارة إلى وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية، وهو ما يعني، وفقًا للبيان، عدم تحمل الفنانة لهذا الالتزام.

وأشار البيان إلى أن منى زكي باعت الوحدة في 25 يناير 2023 مقابل مبلغ يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن على العقار، مؤكدًا أنها تعاملت بحسن نية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة لحل أزمة المديونية وضمان سلامة موقف المشتري.