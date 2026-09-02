زياد الشاذلي يكشف كواليس ظهوره مع ياسمين عبدالعزيز وعمرو دياب وتامر حسني

كشف زياد الشاذلي تفاصيل ظهوره مع عدد من أبرز نجوم الفن والغناء، من بينهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والنجم عمرو دياب، والفنان تامر حسني، حيث وثّق لقاءاته بهم من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدث زياد الشاذلي عن كواليس لقائه بعدد من نجوم الصف الأول في معربًا عن سعادته بهذه التجارب، ومؤكدًا أن لكل نجم منهم شخصية وحضورًا مختلفًا.

وقال زياد عن ياسمين عبد العزيز: «ياسمين من أكثر الشخصيات العفوية التي قابلتها، وتشعر منذ اللحظة الأولى أنك تعرفها منذ فترة طويلة، كما أن خفة ظلها وطريقتها الطبيعية في التعامل تجعلان أي لقاء معها ممتعًا».

وأضاف: «كنت سعيدًا جدًا بالتصوير معها، فأنا أحبها على المستوى الفني، والأجمل أنها لا تتعامل بتكلف أمام الكاميرا، لذلك خرج الفيديو بيننا بصورة عفوية وقريبة من الجمهور».

زياد الشاذلي عن عمرو دياب

وعن لقائه بالنجم عمرو دياب، قال زياد: «عمرو دياب حالة فنية استثنائية، وليس مجرد مطرب ناجح، فهو استطاع أن يحافظ على مكانته وشعبيته لسنوات طويلة، وله حضور وهيبة مختلفان».

وتابع: «عندما ظهرت معه، فوجئت بأن كثيرًا من الناس استغربوا الصورة وسألوني كيف استطعت أن أتصور مع عمرو دياب، وهذا جعلني أشعر أكثر بقيمة هذه اللحظة، لأنها بالتأكيد من الذكريات التي يصعب تكرارها».

وأكد زياد أن التعامل مع عمرو دياب يحمل خصوصية مختلفة، قائلًا: «الهضبة له كاريزما خاصة جدًا، ومجرد وجودك معه في مكان واحد يكون له إحساس مختلف، فما بالك بأن توثق لحظة تجمعكما معًا».

أما عن الفنان تامر حسني، فأشاد زياد بقدرته على التواصل مع الجمهور، قائلًا: «تامر حسني من الفنانين الذين يمتلكون قدرة كبيرة على خلق حالة مع الجمهور، فهو لا يقدم حفلة غنائية فقط، وإنما يجعل الجمهور جزءًا من الحدث».

وعن صعوده إلى المسرح والغناء معه، أضاف: «الغناء مع تامر على المسرح كان موقفًا مميزًا جدًا بالنسبة لي، خاصة أن الأمر حدث وسط أجواء الحفل وبشكل عفوي، وكانت لحظة لن أنساها».

واستكمل: «تامر لديه طاقة كبيرة على المسرح، ويعرف كيف يتعامل مع المواقف المفاجئة ويحولها إلى لحظة ممتعة للجمهور، وهذا ما ظهر خلال الموقف الذي جمعنا».

وعن سبب حرصه على تصوير محتوى مع المشاهير، أوضح زياد: «أنا أحب أن أقدم النجوم بصورة مختلفة وقريبة من الناس، بعيدًا عن اللقاءات التقليدية، ولذلك أبحث دائمًا عن اللحظة العفوية التي يمكن أن تجعل الجمهور يشعر وكأنه موجود معنا».

وتابع زياد حديثه: «كل نجم قابلته ترك لدي انطباعًا مختلفًا، سواء ياسمين عبد العزيز بخفة ظلها وعفويتها، أو عمرو دياب بحضوره وتاريخه الكبير، أو تامر حسني بطاقته وتفاعله مع الجمهور، وأنا سعيد جدًا بأنني استطعت أن أعيش هذه اللحظات وأشاركها مع الناس».

واختتم زياد الشاذلي مشيرا إلى استعداده لخوض تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السينما تمثل خطوة جديدة ومهمة في مسيرته، وقال: «عندي رغبة كبيرة جدًا إني أدخل عالم التمثيل، والسينما تحديدًا، وأقدم حاجة مختلفة عن المحتوى اللي بقدمه حاليًا، التمثيل حلم بالنسبة لي، وإن شاء الله الفترة المقبلة يكون هناك مشروع مناسب أبدأ من خلاله أولى خطواتي في السينما، وأتمنى أقدم شخصية تكون قريبة من الناس وتكشف جانب جديد مني».