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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة خلال إجازتها في تركيا

الفنانة رانيا منصور
الفنانة رانيا منصور
أوركيد سامي

خطفت الفنانة رانيا منصور أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها خلال قضائها إجازتها الصيفية في تركيا، حيث شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وبسيطة، نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا منصور في الصور وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر، تميز بتصميمه الناعم الذي منح إطلالتها طابعًا صيفيًا جذابًا، ونسقت معه مكياجًا خفيفًا أبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي، مع اعتمادها على تسريحة شعر بسيطة زادت من أناقة ظهورها.

وحظيت إطلالة رانيا منصور بتفاعل واسع من جمهورها، الذين أشادوا باختيارها لإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة، مؤكدين حرصها الدائم على الظهور بشكل مميز في مختلف المناسبات .

وتحرص رانيا منصور خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جانب من يومياتها وظهورها خلال الإجازات والمناسبات المختلفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتفاعل باستمرار مع متابعيها من خلال الصور والفيديوهات.

آخر أعمال رانيا منصور

وعلى الجانب الفني، عادت  رانيا منصور إلى جمهورها من خلال مشاركتها في فيلم «الست لما»، الذي يضم نخبة من نجوم الفن، في عمل يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي.

ويشارك في بطولة فيلم «الست لما» كل من الفنانة يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، وعمرو عبد الجليل، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من إخراج خالد أبو غريب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقدم العمل مجموعة من المواقف والشخصيات في قالب يجمع بين الكوميديا والموضوعات الاجتماعية

الفنانة رانيا منصور اخبار الفن نجوم الفن

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