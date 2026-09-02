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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتلقى استدعاء 6 لاعبين لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2010

الزمالك مواليد 2010
الزمالك مواليد 2010
حسن العمدة

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريق الزمالك مواليد 2010، للانضمام إلى معسكر الانتقاء للمنتخب الوطني للناشئين لنفس المواليد، والمقرر إقامته خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 8 من الشهر نفسه.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:

* مصطفى أبو بكر – حارس مرمى.
* ياسين مصطفى – جناح هجومي.
* محمد ربيع – مدافع.
* يوسف فرج – ظهير أيسر.
* أحمد صلاح – وسط ملعب.
* أدهم عادل – مهاجم.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

نادي الزمالك الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم فريق الزمالك مواليد 2010

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