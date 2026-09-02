الزمالك يتلقى استدعاء 6 لاعبين لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2010

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريق الزمالك مواليد 2010، للانضمام إلى معسكر الانتقاء للمنتخب الوطني للناشئين لنفس المواليد، والمقرر إقامته خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 8 من الشهر نفسه.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:

* مصطفى أبو بكر – حارس مرمى.

* ياسين مصطفى – جناح هجومي.

* محمد ربيع – مدافع.

* يوسف فرج – ظهير أيسر.

* أحمد صلاح – وسط ملعب.

* أدهم عادل – مهاجم.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.