أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي

طلبت أوكرانيا من منظمة الطيران المدني الدولي، منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية بين روسيا وشركائها في منظمة شنغهاي للتعاون تجاوز 98%، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تخطى 400 مليار دولار خلال عام 2025.

نصف سكان العالم

وقال بوتين، خلال كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، إن المنظمة قطعت خلال 25 عامًا مسارًا طويلًا، وتحولت إلى مركز مؤثر في عالم متعدد الأقطاب، لافتًا إلى أنها أصبحت أكبر تجمع إقليمي في العالم، إذ يعيش في دولها الأعضاء نحو نصف سكان العالم.