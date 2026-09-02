دون أي اعتراضي أمريكي.. الجيش الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على الإمارت والبحرين والأردن

أعلن الجيش الإيراني عن شن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في الإمارت والبحرين والأردن.

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في منشورات له على منصة "إكس" أن الجيش الإيراني شن عشرات الهجمات بطائرات مسيرة متفجرة استهدفت أنظمة الرادار الأمريكية ومواقع القوات في قاعدتي "الظفرة" و"منهاد" بالإمارات، بالإضافة إلى قاعدة "الشيخ عيسى الجوية" في البحرين.



كشف المتحدث عن شن إيران ضربة صاروخية على معسكر تيتين في العقبة بالأردن، والذي يضم مشاة البحرية الأمريكية وأفراد البحرية الأمريكية وقوات أردنية.

وأكدت المنشورات أن الضربة وقعت دون إطلاق أي صاروخ اعتراضي أمريكي، مما أثار تساؤلات حول جاهزية الدفاع الجوي الأمريكي في المنطقة.

وجاء هذا التطور العسكري بعد أن حذر مسؤولون في البنتاجون الرئيس الأمريكي ترامب من إعادة إشعال الحرب، مستشهدين بمخاوف بشأن تناقص مخزون الصواريخ الاعتراضية.