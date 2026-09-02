رئيس المخابرات.. نتنياهو يزعم اعتقال قيادي كبير بحركة حماس

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتقال رئيس مخابرات حماس ، مضيفا “وبالتأكيد سنستقي منه بعض المعلومات”.

وصرح نتنياهو قائلا : نسعى لجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح لا تشكل خطرا علينا.

واختتم نتنياهو: لن ننسحب من قطاع غزة ونسيطر حاليا على 60% من مساحته وسنتوسع.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي شن 12 غارة على الأقل على غرب مدينة غزة.

وقال مستشفى شهداء الأقصى إنه سقط 3 مصابين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار المستشفى إلى استشهاد طفلة بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرته في دير البلح وسط قطاع غزة.

فيما ألقت مسيرات الاحتلال عددا كبيرا من القذائف على منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتبادل إطلاق نار كثيف في غزة بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة المستشفى الأمريكي غربي المدينة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان هناك موجة استثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة خلال دعم أنشطة مليشيات مدعومة من إسرائيل.