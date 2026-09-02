قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة
صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: مخاطر الديون والتضخم لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي
أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من التعامل مع إيران.. ويهدد المتعاونين معها بعقوبات
خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد
«ناقلة مقابل ناقلة».. ترامب يصعّد الردع الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز
تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية
مصر للطيران تفوز بعضوية لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يقترب من مواجهة جنوب أفريقيا وديًا في أكتوبر

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

 

اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم من خوض مباراة ودية أمام نظيره الجنوب أفريقي، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القادمة.


ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 21 سبتمبر، ويستمر حتى 6 أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من فترة التوقف الدولي.

وشهدت الفترة الماضية اتفاقًا مبدئيًا على إقامة مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموعد والتفاصيل النهائية للقاء بشكل رسمي عقب الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمواجهة.

وكان حسام حسن قد طلب خوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأفريقية القوية، بهدف اختبار مستوى اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم أمام منافس قوي، خاصة في ظل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر أكثر من عرض لخوض مباريات ودية خلال شهر أكتوبر، إلا أن حسام حسن تمسك بمواجهة منتخب قوي، لتصبح جنوب أفريقيا الأقرب لملاقاة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الجنوب أفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

المتهمين

خناقة في البنزينة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

وزارة الداخلية

ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

المتهمة

عايزة تعمل مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد