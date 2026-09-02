منتخب مصر يقترب من مواجهة جنوب أفريقيا وديًا في أكتوبر

اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم من خوض مباراة ودية أمام نظيره الجنوب أفريقي، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القادمة.



ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 21 سبتمبر، ويستمر حتى 6 أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من فترة التوقف الدولي.

وشهدت الفترة الماضية اتفاقًا مبدئيًا على إقامة مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموعد والتفاصيل النهائية للقاء بشكل رسمي عقب الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمواجهة.

وكان حسام حسن قد طلب خوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأفريقية القوية، بهدف اختبار مستوى اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم أمام منافس قوي، خاصة في ظل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر أكثر من عرض لخوض مباريات ودية خلال شهر أكتوبر، إلا أن حسام حسن تمسك بمواجهة منتخب قوي، لتصبح جنوب أفريقيا الأقرب لملاقاة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.