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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر العربي يحصد برونزية الجمباز في دورة البحر المتوسط

عمر العربي
عمر العربي
عبدالله هشام

حصد عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري.

جاءت الميدالية البرونزية لعمر العربي في نهائيات جهاز الحلق ليرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 54 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 21 ميدالية ذهبية و15 فضية و18 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

عمر العربي دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 ألعاب البحر المتوسط منتخب مصر للجمباز

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