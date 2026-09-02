اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تخطي سعر الدولار الـ51 جنيها في بعض البنوك، بينما سجل اليورو 59.25 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

استقر الدولار الأمريكي استقراره دون أي تغيير في البنك الأهلي المصري، ليصل سعر الشراء إلى 50.87 جنيه، وسعر البيع إلى 50.97 جنيه.

وسجّل اليورو ارتفاعًا واضحًا مقابل الجنيه المصري ليصل سعر الشراء إلى 58.95 جنيه قفز سعر البيع إلى 59.25 جنيه.

وارتفع الجنيه الإسترليني في سعر البيع فقط، ليصل إلى 69.11 جنيه، بينما ظل سعر الشراء ثابتًا عند 68.83 جنيه.

قفزت الكرونة النرويجية إلى 5.44 جنيه سعر الشراء، و5.47 جنيه سعر البيع.

وتداول سعر الكرونة الدنماركية عند 7.90 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع.

صعد سعر الكرونة السويدية لتبلغ 5.30 جنيه للشراء و5.33 جنيه للبيع.

وعلى عكس أغلب العملات الأوروبية، تراجع الفرنك السويسري في الشراء ليصل إلى 62.74 جنيه، وفي البيع سجل 63.09 جنيه،

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأربعاء

ارتفع أسعار العملات الآسيوية، إذ سجل اليوان الصيني سعر الشراء نحو 7.57 جنيه، و7.59 جنيه.

كما صعد الين الياباني في سعر الشراء إلى 31.77 جنيه، بينما تراجع سعر بيعه ليصل إلى 31.93 جنيه.

الدولاران الكندي والأسترالي يسجلان تحركات متباينة

وحقق الدولار الكندي مقابل الجنيه ارتفاعًا ملموسًا ليصل إلى 36.66 جنيه سعر الشراء، في البيع سجل36.81 جنيه.

في المقابل، جاءت تحركات الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري متباينة، حيث تراجع سعر الشراء إلى 36.32 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع ليسجل 36.60 جنيه.