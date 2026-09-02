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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يُعلن استهداف مركز صيانة ومنطاد تجسّس في قاعدة «حرير» الأمريكية بالعراق

إطلاق صواريخ، أرشيفية
إطلاق صواريخ، أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء نجاحه في استهداف منشآت عسكرية أمريكية داخل قاعدة "حرير" في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، عبر هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

تدمير مركز صيانة ومنظومة توجيه منطاد


وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "إيرنا" أن مقاتلي القوات البرية التابعة للحرس نفذوا "عملية تكتيكية" استهدفت مركز الصيانة ومخازن المعدات الفنية المتطورة التابعة للجيش الأمريكي في القاعدة.

وأضاف البيان أن الهجوم شمل أيضاً إصابة منظومة توجيه منطاد التجسس التكتيكي داخل القاعدة، مشيراً إلى اندلاع حرائق في مستودعات الوقود ومقتل عدد من العناصر الأمريكية.

رداً على "مجزرة" سيريك


برر الحرس الثوري العملية بأنها جاءت "ثأراً للدماء الزكية" التي أريقت في إيران.
واتهم البيان الجيش الأمريكي بـ"شن عدوان" تسبب في مقتل نحو 200 طفل في منطقتي ميناب ولامرد، وبـ"مهاجمة حفل زفاف لزوجين سنيين في جزيرة سيريك" ما أسفر عن سقوط نحو 70 شخصاً بين شهيد وجريح، بينهم 4 شهداء بينهم طفل.

ووصف البيان القوات الأمريكية بـ "الجيش الأسود قاتل الأطفال"، مؤكداً أن الهجوم على أربيل يأتي رداً مباشراً على هذه الأحداث.

رسالة تحذير لإقليم كردستان


وخاطب البيان "أبناء الشعب المسلم والشريف في كردستان العراق"، محذراً من أن "أرض أبناء القدس ليست مكاناً لمراكز الكافرين وإشعالهم للحروب".
ودعا إلى "عدم السماح بأن تكون أرض كردستان منطلقاً لهذه الاعتداءات المروعة"، مؤكداً أن "الأرض الطاهرة يجب أن تُطهر من دنس الأمريكيين الأشرار".

واختتم الحرس الثوري بيانه بالقول: "لقد حان وقت نهاية الهيمنة الأمريكية الكريهة والمتوحشة.. وبعد هذه الصرخة أقيمت الحجة على الجميع".

إيران الحرس الثوري كردستان العراق قاعدة أمريكية في أربيل

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