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بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
آية التيجي

لفتت منة عرفة الأنظار بإطلالة صيفية تجمع بين الأناقة والراحة، وذلك خلال ظهورها داخل قمرة قيادة طائرة، في مجموعة من الصور التي أبرزت تفاصيل إطلالتها المميزة واختيارها لقطع تجمع بين الطابع العملي واللمسات العصرية.

إطلالة منة عرفة.. فستان أبيض بلمسة أنثوية

اعتمدت منة عرفة في إطلالتها على فستان أبيض طويل بتصميم بسيط وانسيابي، منحها مظهراً ناعماً وأنيقاً، مع تفاصيل عند منطقة الأكتاف تضيف لمسة أنثوية إلى التصميم.

وزادت منة من تميز إطلالتها من خلال تنسيق الفستان مع شال ملون بتصميم مستوحى من الأجواء الصيفية، حيث ظهرت عليه مجموعة من الألوان والنقوش الهندسية، أبرزها البرتقالي والأخضر والأبيض، مع حواف برتقالية لافتة.

منة عرفة

إكسسوارات منة عرفة تكمل الإطلالة

حرصت منة عرفة على إضافة مجموعة من الإكسسوارات التي منحت اللوك مزيداً من الفخامة، إذ ظهرت مرتدية ساعة معدنية في معصمها، إلى جانب أساور ومجوهرات بسيطة.

وفي إحدى الصور، ظهرت وهي ترتدي نظارة شمسية بتصميم أنيق، بينما حافظت على تسريحة شعرها المرفوعة إلى الخلف، ما ساعد على إبراز ملامحها وتفاصيل الإطلالة.

كما ظهرت منة داخل قمرة القيادة مرتدية سماعة طيران احترافية، في مشهد لافت جمع بين الأجواء العملية وإطلالتها الصيفية الأنيقة.

منة عرفة

أجواء صيفية تكمل ظهور منة عرفة

خلف منة عرفة، ظهرت مناظر طبيعية خلابة من البحر والمياه الزرقاء والمساحات الخضراء، لتنسجم ألوان الخلفية مع الألوان الحيوية التي اختارتها في شالها.

وتنوعت وضعيات التصوير بين الجلوس داخل قمرة القيادة والنظر إلى الخارج، وهو ما أبرز تفاصيل الفستان والشال والإكسسوارات بشكل واضح.

منة عرفة
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منة عرفة
منة عرفة
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