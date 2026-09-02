أحمد سليمان عن أزمة بيزيرا: الملف في يد القانون ومجلس الإدارة.. واللاعب ليس صاحب القرار

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النادي من عودة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا إلى صفوف الفريق، في ظل الأزمة الأخيرة بين اللاعب والنادي. وكانت إدارة الزمالك قد أكدت في وقت سابق تمسكها بحقوقها التعاقدية، وطالبت اللاعب بالعودة والانتظام في التدريبات.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «اللعيب»: «هل بيزيرا سيعود للزمالك؟ هذا موضوع حساس بعض الشيء، لأنه يوجد جزء قانوني وإداري، ولكن موقف الزمالك محترم جدًا وقوي».

وأضاف: «يلعب أو لا لسه هنشوف بعد ما يعود ويتفاوض مع مجلس إدارة نادي الزمالك، القرار يخص المجلس وليس اللاعب».

وتطرق عضو مجلس إدارة الزمالك إلى موقف النادي من التعامل مع أزمات اللاعبين، مؤكدًا أن الإدارة تسعى لتجنب الأخطاء التي حدثت في السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية مع اللاعبين الأجانب.

وأوضح: «نادي الزمالك سيقدم درسًا لكل الأندية بسبب اللاعبين التي قد تتمارض على أنديتها وأنهم لا يلتزمون بعقودهم، ونحن عانينا بعدم الالتزام بعقودنا وعوقبنا».

واختتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: «نادي الزمالك تعلم الدرس، والدروس الماضية مع الأجانب والالتزامات الإدارية والمادية على مستوى عالٍ جدًا، ويدير الملف أشخاص مختصون في القانون مع مجلس الإدارة».