أحمد سليمان يحسم الجدل حول موقف بيزيرا من العودة إلى الزمالك

حسم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل بشأن موقف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وإمكانية عودته إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين بيزيرا والزمالك، وسط تساؤلات حول موقف اللاعب النهائي وإمكانية استمراره مع الفريق أو رحيله.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ردًا على سؤال حول عودة بيزيرا إلى الزمالك: "هذا موضوع حساس بعض الشيء، لأنه يوجد جزء قانوني وإداري، ولكن موقف الزمالك محترم جدًا وقوي".

وأضاف: "نادي الزمالك سيقدم درسًا لكل الأندية بسبب اللاعبين الذين قد يتمارضون على أنديتهم ولا يلتزمون بعقودهم، ونحن عانينا من عدم الالتزام بعقودنا وتعرضنا للعقوبات".

وتابع: "الزمالك تعلم الدرس، والدروس الماضية مع اللاعبين الأجانب والالتزامات الإدارية والمادية جعلتنا نتعامل مع الملف على مستوى عالٍ جدًا، وهناك أشخاص مختصون بالقانون يديرون الأمر بالتنسيق مع مجلس الإدارة".

وعن إمكانية مشاركة بيزيرا مع الزمالك أو رحيله عن الفريق، أوضح سليمان: "بعدما يعود ويتفاوض مع مجلس إدارة نادي الزمالك، القرار يخص المجلس وليس اللاعب".