احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

تلعب التغذية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القولون وتقليل عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، مع تقليل اللحوم الحمراء والمصنعة والأطعمة شديدة المعالجة.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

وبحسب تقرير نشره UC Health، فإن النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يؤثرا في صحة الجهاز الهضمي وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إلى جانب عوامل أخرى مثل الوزن والنشاط البدني والتدخين والتاريخ العائلي للمرض.

ما هو سرطان القولون والمستقيم؟

يبدأ سرطان القولون والمستقيم في القولون أو المستقيم، ويُطلق عليه سرطان القولون أو سرطان المستقيم وفقًا لمكان بداية الخلايا غير الطبيعية.

ويؤدي كل من القولون والمستقيم دورًا أساسيًا في الجهاز الهضمي، إذ يساهمان في معالجة الفضلات والتخلص منها. ويمكن أن تؤثر مجموعة من العوامل في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، من بينها زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، النظام الغذائي، التدخين، تناول الكحول، التقدم في العمر، والتاريخ الشخصي أو العائلي للإصابة بالزوائد اللحمية أو سرطان القولون.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

أطعمة غنية بالألياف لصحة القولون

تعد الألياف الغذائية من أهم العناصر التي ينصح بإدخالها ضمن النظام الغذائي الصحي، ويمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والفواكه الكاملة.

ومن أبرز مصادر الألياف:

خبز القمح الكامل.

الأرز البني.

الشوفان.

العدس.

الفاصوليا.

البازلاء.

فول الصويا.

الحبوب الكاملة.

الخضروات والفواكه.

وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، كما ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

أفضل 5 أطعمة لصحة القولون

وأشار التقرير إلى مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي يساعد على دعم صحة القولون، ومن أبرزها:

- الشوفان:

يتميز الشوفان باحتوائه على الألياف، ويمكن إدخاله ضمن وجبة الإفطار أو الوجبات الخفيفة، خاصة عند تناوله مع الفواكه والمكسرات ضمن نظام غذائي متوازن.

- الزبادي:

يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتين، ويمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي الصحي، خاصة الأنواع قليلة الدهون.

- الفواكه الحمضية:

مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، وهي من الأطعمة النباتية التي توفر الفيتامينات والمركبات النباتية المفيدة ضمن النظام الغذائي المتوازن.

- الفلفل الحلو:

يحتوي الفلفل الحلو على الألياف ومجموعة من الفيتامينات والمركبات النباتية، ويمكن إضافته إلى السلطات والوجبات المختلفة.

- الأسماك:

تعد الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين، ويمكن أن تكون بديلًا مناسبًا عن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ضمن نظام غذائي متوازن.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

الحبوب الكاملة والبقوليات مهمة للوقاية من سرطان القولون

ينصح خبراء التغذية بزيادة تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والشعير والكينوا والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

كما تعد البقوليات مثل العدس والفاصوليا والبازلاء وفول الصويا مصادر مهمة للألياف والبروتين وبعض الفيتامينات والمعادن.

ويُفضل أن يعتمد النظام الغذائي على مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من الطعام.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

هل منتجات الألبان مفيدة للقولون؟

تشير الأدلة التي يستند إليها التقرير إلى وجود علاقة بين تناول منتجات الألبان والحماية من سرطان القولون والمستقيم، ويُعتقد أن الكالسيوم الموجود فيها قد يكون أحد العوامل المرتبطة بهذا التأثير.

ويمكن الحصول على منتجات الألبان من الحليب والزبادي والجبن، مع اختيار الأنواع قليلة الدهون عندما يكون ذلك مناسبًا.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

أطعمة يجب تقليلها للحفاظ على صحة القولون

في المقابل، ينصح بتقليل بعض الأطعمة والمشروبات التي قد ترتبط بزيادة عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

ـ اللحوم الحمراء والمصنعة:

تشمل اللحوم المصنعة منتجات مثل السجق والسلامي واللانشون والهوت دوج، وهي لحوم خضعت للحفظ باستخدام وسائل مثل التدخين أو التمليح أو المعالجة.

كما ينصح بتقليل تناول اللحوم الحمراء، خاصة عند طهيها على درجات حرارة مرتفعة، إذ يمكن أن تتكون أثناء الطهي بعض المركبات مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

ـ الأطعمة شديدة المعالجة:

قد تحتوي الوجبات السريعة والأطعمة شديدة المعالجة على كميات مرتفعة من السعرات والدهون والملح، كما أن الإفراط فيها قد يساهم في زيادة الوزن، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

لذلك يُفضل الاعتماد على الأطعمة الطازجة أو الأقل معالجة، مع زيادة الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ـ الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة:

يمكن تقليل الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات المكررة، مثل بعض الحلويات والكعك والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

ماذا يأكل مريض سرطان القولون أثناء العلاج؟

تختلف الاحتياجات الغذائية لمريض سرطان القولون والمستقيم من شخص لآخر، وفقًا للحالة الصحية ونوع العلاج والأعراض المصاحبة له.

وتشمل العلاجات الشائعة لسرطان القولون والمستقيم الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وقد يحتاج المريض إلى تعديل نظامه الغذائي وفقًا لتوجيهات الطبيب وأخصائي التغذية.

وخلال فترة العلاج، قد يكون الحفاظ على الوزن وكتلة العضلات من الأمور المهمة، خاصة إذا كان المريض يعاني من فقدان الشهية أو فقدان الوزن.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

نصائح غذائية لمريض سرطان القولون

يمكن أن تتضمن التغذية أثناء العلاج عددًا من الإرشادات العامة، منها:

ـ الحصول على سعرات حرارية كافية للحفاظ على الوزن وكتلة العضلات.

ـ تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من الوجبات الكبيرة.

ـ الحصول على مصدر جيد للبروتين مع معظم الوجبات والوجبات الخفيفة.

ـ شرب كمية كافية من السوائل للحفاظ على الترطيب.

ـ تناول مصادر الدهون الصحية مثل الأسماك والمكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون.

ـ الاستعانة بأخصائي تغذية متخصص في تغذية مرضى الأورام لتحديد النظام الغذائي المناسب للحالة.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

أهمية البروتين أثناء علاج سرطان القولون

يحتاج الجسم إلى البروتين للمساعدة في الحفاظ على العضلات وإصلاح الأنسجة، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال فترات العلاج وبعد العمليات الجراحية.

ومن مصادر البروتين التي يمكن تناولها وفقًا للحالة الصحية: الأسماك، الدواجن، البيض، منتجات الألبان، المكسرات، العدس، الفاصوليا وفول الصويا.

لكن كمية ونوع البروتين المناسبين للمريض قد تختلف بحسب حالته والعلاج الذي يخضع له، لذلك يجب الالتزام بتوصيات الفريق الطبي.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

هل يحتاج مريض السرطان إلى مكملات غذائية؟

لا ينبغي تناول الفيتامينات أو المعادن أو الأعشاب أو المكملات الغذائية من تلقاء النفس أثناء علاج السرطان.

فبعض المكملات قد تتداخل مع بعض الأدوية أو العلاجات، ولذلك يجب استشارة طبيب الأورام أو أخصائي التغذية قبل البدء في استخدام أي مكمل غذائي.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

الماء والترطيب أثناء علاج سرطان القولون

يعد الحفاظ على الترطيب أمرًا مهمًا أثناء علاج سرطان القولون والمستقيم، خاصة في حالة الإصابة بالإسهال أو بعض الآثار الجانبية التي قد تؤدي إلى فقدان السوائل.

ويمكن تناول الماء والسوائل المناسبة على مدار اليوم، مع الالتزام بتعليمات الطبيب، خاصة في حالة وجود مشكلات صحية أخرى تؤثر في كمية السوائل المسموح بها.

أطعمة تحمي من سرطان القولون

هل النظام الغذائي يمنع سرطان القولون؟

لا يمكن لطعام واحد أن يمنع سرطان القولون أو يعالج المرض، لكن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد في تقليل بعض عوامل الخطر.

ويشمل ذلك تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل اللحوم المصنعة والحمراء والأطعمة شديدة المعالجة، إلى جانب تجنب التدخين وتقليل أو تجنب الكحول.

كما تظل الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان القولون مهمة، ويختلف موعد بدء الفحص وفقًا لعمر الشخص ومستوى الخطورة والتاريخ العائلي.