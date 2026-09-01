شوقي غريب يضع تصورًا لإعداد المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا 2027

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تصور قدمه شوقي غريب، بصفته مديرًا فنيًا محتملًا للمنتخب الأولمبي، بشأن برنامج إعداد الفراعنة خلال الـ14 شهرًا المقبلة، استعدادًا لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

المنتخب الاولمبي

ويتضمن البرنامج المقترح خوض 12 مباراة ودية على مدار عام وشهرين، سواء داخل مصر أو خارجها، مع مواجهة منتخبات أفريقية إلى جانب منتخبات متدرجة القوة، بهدف تجهيز اللاعبين ورفع مستوى الانسجام قبل البطولة القارية.

ويأتي التصور في إطار منح المنتخب الأولمبي فترة إعداد طويلة، تتضمن احتكاكات متنوعة، للوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة قبل المنافسات المؤهلة للأولمبياد.