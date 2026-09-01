أجندة المنتخبات الوطنية في سبتمبر .. عودة الفراعنة بعد إبداع المونديال

تشهد المنتخبات الوطنية المصرية حالة من النشاط المكثف خلال شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات الفريق الأول والشباب والناشئين، في عدد من الاستحقاقات الرسمية والمباريات التجريبية.

ويأتي ذلك بعد الظهور المميز للكرة المصرية على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، والتي تستهدف مواصلة تطوير المنتخبات الوطنية وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

ومن المنتظر أن يشهد شهر سبتمبر عودة عدد من المنتخبات إلى المنافسات، وسط استعدادات قوية للاستحقاقات المقبلة، سواء على المستوى القاري أو الدولي، إلى جانب خوض مباريات ودية تمنح الأجهزة الفنية فرصة لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستوياتهم.

ويعكس برنامج المنتخبات خلال الشهر الجاري حالة الحراك التي تشهدها الكرة المصرية على مستوى مختلف المراحل السنية، في محاولة لاستثمار النجاحات التي تحققت مؤخرًا والبناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن أجندة سبتمبر تتضمن ارتباطات متعددة للمنتخبات الوطنية، في إطار مواصلة العمل على تطوير جميع المراحل السنية وتحقيق أهداف الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.