بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مهمته مع الفراعنة خلال السنوات المقبلة، بعد تجديد تعاقده لقيادة المنتخب حتى عام 2030، في ظل النتائج التي حققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسؤولية.

وتمكن حسام حسن من وضع بصمته مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، حيث خاض الفراعنة تحت قيادته 35 مباراة في مختلف المنافسات، نجح خلالها في تحقيق 19 انتصارًا، مقابل 11 تعادلًا و5 هزائم فقط.

وخلال هذه المباريات، تمكن منتخب مصر من تسجيل 51 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا، ليحافظ الفراعنة على معدل نتائج إيجابي تحت قيادة المدير الفني.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وجاءت أرقام منتخب مصر مع حسام حسن حتى الآن على النحو التالي:

35 مباراة

19 فوزًا

11 تعادلًا

5 هزائم

51 هدفًا مسجلًا

25 هدفًا مستقبلاً

ويأتي تجديد عقد حسام حسن في إطار رغبة اتحاد الكرة في الحفاظ على استقرار الجهاز الفني ومنحه فرصة مواصلة مشروعه مع المنتخب خلال السنوات المقبلة.

ويأمل المدير الفني في استثمار الفترة المقبلة من أجل بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في مختلف البطولات، إلى جانب مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي تدعم طموحات الجماهير المصرية.

وتنتظر منتخب مصر العديد من التحديات خلال المرحلة المقبلة، في ظل تطلع الفراعنة إلى مواصلة الظهور بصورة قوية على الساحة القارية والدولية، مع استمرار حسام حسن في قيادة الفريق حتى عام 2030.