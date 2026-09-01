تيدا الصينية : استقرار مصر في عهد الرئيس السيسي ودعم الحكومة عززا استثماراتنا

أكد المدير التنفيذي لشركة تيدا الصينية في مصر، ساو هوي، أن مصر تشهد استقرارا وتطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العلاقات الصينية المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في عهده، وهو ما يدفع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



وقال ساو هوي - خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العلاقات التاريخية بين مصر والصين أصبحت في أفضل مناخ لها في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هذا المناخ الاقتصادي والتجاري جذب العديد من الشركات الصينية إلى مصر.



وأوضح أن استثمارات شركة "تيدا" في منطقة "تيدا" بقناة السويس بلغت نحو 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركة تضخ ملياري دولار سنويًا استثمارات في المنطقة، فيما ساهمت الشركات الصينية العاملة في منطقة "تيدا" في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين.



وأشار إلى أن الشركة بدأت استثماراتها في مصر عام 2008، موضحًا أن العمل في منطقة تيدا الاستثمارية بقناة السويس بدأ بناءً على توجيهات الرئيس الصيني.



وأكد المدير التنفيذي لشركة "تيدا" في مصر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع استراتيجي وفريد، باعتبارها تربط بين ثلاث قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلًا عن قربها من القاهرة وارتباطها بالعديد من المناطق المهمة.



ولفت إلى أن الاستثمارات الصينية في المنطقة تشهد زيادة كبيرة، موضحًا أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا كبيرًا للشركات الصينية الجديدة، إلى جانب إعفاءات ضريبية وتسهيلات ساعدت الشركة على زيادة استثماراتها.



وأضاف أن قانون الضرائب المصري يتميز بتسهيلات كبيرة للشركات العاملة في المنطقة، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر مناسب لجذب رؤوس الأموال في مختلف المجالات، إلى جانب الاهتمام بتدريب العمالة.



وأكد المدير التنفيذي لشركة "تيدا" في مصر أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا مستمرًا لكافة الشركات الصينية العاملة في مصر، معتبرًا أن الموقع المتميز لمصر والمناخ الاستثماري بها يمثلان عوامل مهمة لدفع الشركات نحو مستقبل أفضل.