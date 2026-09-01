سيراميكا كليوباترا يعترض على تعيين محمود بسيوني لمواجهة مودرن سبورت

سيطرت حالة من الغضب على نادي سيراميكا كليوباترا، بعد تعيين الحكم محمود بسيوني، لإدارة مباراة الفريق أمام نادي مودرن سبورت، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وذكر مصدر مسؤول بنادي سيراميكا كليوباترا، أن علي ماهر المدير الفني للفريق، تعرض للطرد في مباراة بيراميدز بالدوري الموسم الماضي، بقرار الحكم محمود بسيوني، الذي أدار المباراة، ودوّن في تقريره أن المدير الفني ارتكب سلوكًا مشينًا من وجهة نظره، ما أدى لإيقاف المدير الفني للفريق 4 مباريات، وفقًا للائحة المسابقة، وغاب عن مواجهة الزمالك في ختام الدوري الماضي، بجانب مواجهة القناة في الجولة الأولى للموسم الحالي.

وقال المصدر إن نادي سيراميكا كليوباترا تقدم بطعن، أمام لجنة الاستئناف، التي قررت بعد الإطلاع على دفوع النادي، تخفيف العقوبة إلى مباراتين فقط، وبناءً عليه عاد علي ماهر لقيادة فريقه من داخل الملعب، خلال لقاء الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدوري، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

وتابع: "غياب علي ماهر عن الفريق في مواجهتي الفريق أمام الزمالك ثم القناة أثر على اللاعبين سلبيًا، وكان من أسباب خسارة المباراتين".

وواصل: "نادي سيراميكا كليوباترا دائمًا ما يحرص على مساندة التحكيم، لكنه في نفس الوقت يتعجب من الإصرار على تعيين الحكم محمود بسيوني، لثالث مواجهات سيراميكا كليوباترا في الدوري".

وواصل: "ما يثير علامات الاستفهام. أن تقوم لجنة الحكام، وبعض أعضاءها كانوا ضمن دائرة صنع القرار الموسم الماضي، بإعادة تعيين محمود بسيوني لإدارة لقاء سيراميكا كليوباترا أمام نادي مودرن، رغم أن أثار الصدام بين ماهر وبسيوني، لا زالت عالقة، وكان من الممكن جدًا تفادي أي مواجهة مبكرة، لحين تهدئة الأمور بعيدًا عن قرار قد يؤدي لاشتعال أزمة جديدة، لا سيما وأن قرار لجنة الاستئناف بتخفيف العقوبة، كان دليلًا دامغًا على أن اعتراض المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، لم يكن يحتمل اتهامه بارتكاب سلوك مشين، ما يطرح علامات استفهام حول الإصرار على وضع الطرفين أمام صدام مبكر جديد ، دون أي داع، وسط وفرة حكام النخبة التي جهّزتها لجنة الحكام بقيادة الكابتن عصام عبد الفتاح، مع انطلاق الموسم الحالي.