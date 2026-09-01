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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تخفض مساعدات الغذاء في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن نقص التمويل أجبره على خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، لتصل اعتبارًا من سبتمبر إلى نحو 200 ألف شخص، مقابل 400 ألف مستفيد سابقًا.

وأوضح البرنامج أن تصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب القيود على الحركة وعمليات هدم المنازل والنزوح، أدى إلى تدهور سبل عيش الفلسطينيين وزيادة انعدام الأمن الغذائي.

وتراجعت مساهمات كبار المانحين الغربيين، وبينهم الولايات المتحدة، منذ العام الماضي، ما أثر في برامج الإغاثة. وحذر البرنامج من أن عملياته في قطاع غزة، حيث يدعم نحو 1.5 مليون شخص، قد تواجه أيضًا مزيدًا من التخفيضات ما لم يتوفر تمويل إضافي.

للأمم المتحدة مساعداته الغذائية أمم المتحدة العمليات العسكرية

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